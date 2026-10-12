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Ворог вдарив по Павлограду, є поранений (доповнено)

Через атаку зайнялися авто на парковці.

Російська армія атакувала сьогодні місто Павлоград у Дніпропетровській області.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Дістав поранень чоловік. Медики надають йому всю необхідну допомогу. За оновленою інформацією, потерпілому 50 років. Він госпіталізований в важкому стані. 

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Через атаку зайнялися автомобілі на парковці.

Також у Дніпрі працюють українські сили ППО, мешканців просять перебувати у безпечних місцях.

З вечора 11 жовтня і до ранку 12 жовтня російська армія атакувала три райони Дніпропетровщини безпілотниками та із артилерії. У Павлограді понівечене підприємство. На Нікопольщині під ударом були райцентр, Марганецька та Покровська громади. Пошкоджені багатоквартирні будинки і автівки.

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