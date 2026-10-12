Росіяни вдарили по Дніпру і вбили там людину (оновлено)

Також атакували і Дніпровський район.

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Розбите вікно після атаки РФ у Дніпрі

Сьогодні, 12 жовтня, російська армія атакувала Дніпро і вбила там людину. Також під атакою був Дніпровський район.

Про це написав начальник ОВА Олександр Ганжа.

«Ворог завдав удару по Дніпру. Вибуховою хвилею пошкоджені вікна багатоповерхового будинку», — повідомив він спочатку.

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Згодом додав, що через ворожу атаку на місто загинула одна людина.

Оновлення. Ганжа написав об 11:40, що ворог завдав удару і по Дніпровському району. Зайнявся один з поверхів торгівельного центру. Інформацію про постраждалих уточнюють.

Фото: Дніпропетровська ОВА Наслідки атаки на Дніпропетровщині

Загроза триває. Ганжа закликав залишатися у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги.

Фото: Дніпропетровська ОВА Наслідки російської атаки у Дніпрі