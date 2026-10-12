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Росіяни вдарили по Дніпру і вбили там людину (оновлено)

Також атакували і Дніпровський район.

Росіяни вдарили по Дніпру і вбили там людину (оновлено)
Розбите вікно після атаки РФ у Дніпрі
Фото: Дніпропетровська ОВА

Сьогодні, 12 жовтня, російська армія атакувала Дніпро і вбила там людину. Також під атакою був Дніпровський район. 

Про це написав начальник ОВА Олександр Ганжа. 

«Ворог завдав удару по Дніпру. Вибуховою хвилею пошкоджені вікна багатоповерхового будинку», — повідомив він спочатку.

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Згодом додав, що через ворожу атаку на місто загинула одна людина.

Оновлення. Ганжа написав об 11:40, що ворог завдав удару і по Дніпровському району. Зайнявся один з поверхів торгівельного центру. Інформацію про постраждалих уточнюють. 

Наслідки атаки на Дніпропетровщині
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки атаки на Дніпропетровщині

Загроза триває. Ганжа закликав залишатися у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги.

Наслідки російської атаки у Дніпрі
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки російської атаки у Дніпрі

  • Перед цим російський дрон влучив у міську девʼятиповерхівку. Були постраждалі люди. 
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