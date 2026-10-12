Вночі зафіксували влучання на 15 локаціях, і падіння уламків у 4 місцях

РФ запустила по Україні 121 дрон і керовану авіаракету.

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У ніч на 12 жовтня, починаючи із вечора вчорашнього дня, російська армія випустила по території України 121 дрон та керовану авіракету. Зафіксували влучання на 15 локаціях, і падіння уламків у 4 місцях.

Про це повідомили у Повітряних силах.

«У ніч на 12 жовтня (з 18:00 11 жовтня) противник атакував керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору над акваторією Чорного моря та 121 ударним БпЛА типу Shahed (76 із них - реактивні), Гербера, «Бандероль»/«Дань-Т», дронами- імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ - рф, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим – Гвардійське», — зазначається у повідомленні.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряна оборона збила і подавила 89 ворожих БпЛА типу Shahed (55 із них - реактивні), Гербера та дрони інших типів.

Фото: Повітряні сили

Станом на ранок атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.