Говоримо з Ігорем про викрадення і долю загиблого Юрія Вербицького, про Майдан як дієву національну форму бунту (але також про приреченість революційного злету на подальше падіння), про роль політиків і зокрема Петра Порошенка у Революції гідності, про похід Ігоря в парламент і «політичну смерть», а також про шанси України вистояти у війні проти Росії.

Хоча Майдан не мав лідерів як таких (і саме тому, напевно, й вистояв), існувало ядро досвідчених активістів. Ігор Луценко був одним із них, і вже 22 листопада 2013 року, в перший вечір протестів проти відмови від європейської інтеграції на Майдані Незалежності знав, що потрібно робити. Адже, за його словами, вже тоді передчував, що це не просто мирна акція: буде війна. Ігор був членом Ради Майдану, заступником коменданта наметового містечка, брав участь у протистоянні на вулиці Грушевського, а 21 січня його разом із іншим майданівцем, Юрієм Вербицьким, викрали й катували тітушки. Ігореві пощастило вийти з цієї історії живим, а частину викрадачів згодом судили .

Ігор Луценко має різні іпостасі: журналіст, активіст, політик. Зараз головна з них — військовий: з початку великої війни Ігор служить у Збройних силах України. Ми зустрілись у студії LB Live, щоб поговорити про Революцію гідності.

Ігоре, вас ледь не вбили під час Революції гідності. 21 січня 2014 року вас із Юрієм Вербицьким викрали й катували. Юрій, на жаль, загинув. Згадаймо ці події.

Зі мною зв’язались із Автомайдану й сказали, що потрібно забрати з Майдану пораненого. Пам’ятаю, я довго його чекав. Ми навіть не встигли поговорити, просто рушили, доїхали до Олександрівської лікарні; там я швидко завів його до офтальмолога. А за кілька хвилин на нас напали. Мене схопили, вдарили по голові. Частина цих людей була в масках, частина — без. Нас повезли в ліс і там почали допитувати, катувати. Били переважно Вербицького, мене — менше. Думаю, більшість своїх травм він саме в лісі отримав. Потім перевезли в гараж, де по нас ґрунтовно пройшлися з усіма нюансами катування й психологічного тиску.

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Не знаю, навіщо їм це було. Якоїсь цінної інформації від нас отримати вони не могли. Це були люди з російськими імперативами, далекі від того, що відбувалося в Україні. Вони думали, що тут — якісь бандерівські радикали. Ми ж із Вербицьким були пересічними людьми. Мабуть, за нас так узялись через те, що україномовний Вербицький здався їм ідеальним уособленням «радикала-фашиста зі Львова». Крім того, Юрій припустився помилки: намагався тиснути їм на жалість, і це, судячи з усього, призвело до зворотного ефекту. В нього були страшні травми, десятки переломів; потім його викинули в лісі, де він замерз.

Фото: istpravda.com.ua На місці, де було знайдено тіло закатованого активіста Євромайдану Юрія Вербицького встановили хрест із фотографією у Гнідині.

Ці люди стежили саме за вами, чи просто викрадали з лікарні довільних людей?

Як мені потім розповіли слідчі, там була засідка. Близько двадцяти людей взяли територію лікарні під контроль. Якби Вербицький затримався ще довше, вони б нас не дочекались, бо вже збиралися йти. Це була цілеспрямована операція. Інформацію про мене їм дала міліція, яка прослуховувала телефони й знала, що Автомайдан попросив мене про допомогу. Дотепер жоден тогочасний працівник міліції не поніс за це відповідальності. Хоча саме в міліції, в оточенні тогочасного міністра Віталія Захарченка, був координаційний центр переслідування майданівців. Участь у його роботі брала купа людей, зокрема називали колишнього продюсера «112 каналу» (Віктора Зубрицького, — Ред.). Думаю, це була російська агентура, яку скерували придушувати протест.

Ви колись казали, що якби у вас тоді була зброя, це могло би врятувати Юрію життя…

Якби можна було постріляти, полякати цих людей, можливо, я б протримався хвилин п’ятнадцять. Перш ніж нас вивезли, я встиг подати сигнал SOS Автомайдану, і одна людина вже заїжджала в лікарню, але нічого не змогла вдіяти.

Ви сказали, що до Юрія ставилися жорстокіше, бо він говорив українською і був зі Львова. А яку стратегію спілкування з викрадачами обрали ви?

Намагатися бути якомога менш помітним. Коли ти кричиш від болю, ти дуже помітний. Я намагався розмовляти односкладово. Вони сприйняли мене просто як санітара, який привіз пораненого. Вони не були в курсі ситуації на Майдані, не знали, що я входжу в Раду Майдану й навіть до того був відомим активістом. Допитували мене, як солдати на полі бою, коли беруть полоненого: яке «силове забезпечення» Майдану, «хто там у Кличка…» — наївні питання.

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Фото: скрин відео Ігор Луценко

Потім мені одягнули на голову пакет. Був момент, коли поруч поклали людину, яка важко дихала. Згодом я дізнався, що це був Вербицький. Коли я зміг зняти пакет, побачив, що поруч немає нікого: чи то вони так тихо поїхали, чи то в мене слух пропав. Тоді я зрозумів, що буду жити. Бачив сніг, який падав згори, і розумів, що ще трохи на цій планеті побуду.

Щоправда, пройшовши хвилин десять-п’ятнадцять, побачив, що не все так однозначно. Місцевість там була безлюдна, дачний кооператив, де взимку практично нікого немає. Дорога, якою ніхто не їздить, снігопад, зима. Але мені пощастило знайти хату, де були люди.

Які поранення у вас були?

Сильні удари по голові, забій ноги — думав, що перелом, але, на щастя, ні.

Катуючи вас, вони погрожували вбити? Ви думали, що вас уб’ють?

Та я, чесно кажучи, думав, що вивезли нас, щоб убити. Так заведено — коли тебе вивозять у ліс, то, скоріш за все, везти назад не збираються. Я тоді Вербицького спитав: «Як тебе звати? Давай хоч перед смертю познайомимось». Ну, а що робити?

Думаю, вони імпровізували. Навряд чи хтось давав їм конкретні накази, як нас бити. Один із них казав співчутливим тоном: «Ну-ну, не хвилюйтесь, вас здадуть потім у райвідділок». Видно, багатьох інших до нас били, лякали і потім здавали міліціонерам.

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Мене точно не залишили помирати — я був у досить доброму стані, щоб вижити. Що ж до Юрія Вербицького, то його вони, по суті, вбили. Вони прекрасно розуміли, що така людина, як він, із такими переломами не виживе. Лишили його глибоко в лісі, далі від дороги, ніж мене. Тому я вважаю, що на їхній совісті вбивство людини.

Фото: скрин відео Ігор Луценко і Анжеліка Сизоненко

Розберімося, хто вони. За версією слідства, замовником є Олексій Чеботарьов …

Це один з організаторів цієї операції — людина, яка професійно керувала тітушками все життя, кримінальний авторитет. Він фінансував цю банду, організовував її ієрархію, забезпечував дисципліну. За моїм відчуттям, тоді вони були в підпорядкуванні «орлів Захарченка» і, мабуть, російських спецслужб. І разом вони організовували всі ці катування, залякування і вбивства. Тому я вважаю, що винен не тільки Чеботарьов, а й тогочасне керівництво міліції.

Одного з виконавців — Олександра Волкова — у 2021 році засудили до дев’ятирічного ув’язнення. А 2024 року випустили за «законом Савченко» (до речі, вашої колеги)…

Якби їх усіх впіймали вчасно, вони б відсиділи нехай не достатній, але порівнюваний із тяжкістю скоєного термін. Але деякі з них утікали з-під домашнього арешту. І я вважаю це диверсією суддівського корпусу. Якби в судді не було сигналу від силових відомств «відпускайте цю людину», ніхто б нікого не відпустив.

Повернімось до початку Євромайдану. Ви розповідали, що 21 листопада вечеряли з дружиною в ресторані, а потім пішли на Майдан, побачивши, що угоду про асоціацію з ЄС не підписали. Скільки людей ви тоді побачили на Майдані?

По суті це був прощальний мирний вечір перед Євромайданом. Здається, в нас навіть телефони були тоді відключені. Коли ми повернулись в ефір, то зрозуміли, що наші друзі збираються на Майдані. Дружина вирішила не їхати, а я поїхав.

Я був професійним активістом, тому в мене була з собою апаратура, портативний динамік. Я включив музику, якісь революційно-повстанські українські пісні. «Йде січове військо»… Комусь із присутніх це не сподобалось. Я зрозумів, що люди й не були налаштовані на революцію, на національно-визвольну війну. Вони сподівались лайтової акції, як зараз із картонками. А я вже тоді розумів, що «йде січове військо». І всі ці люди, хоч і не усвідомлюють цього, будуть воювати.

Фото: facebook.com/yan.mednikov

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Як ви зрозуміли це вже тоді, до розгону й побиття майданівців?

За настроєм. Воно насправді назрівало. Була явна суперечність між духом суспільства і тим, як діяв маріонетка Янукович. Було очевидно, що ця суперечність рано чи пізно перейде в достатньо жорсткий конфлікт. Потрібен був лише привід, іскра. Цією іскрою стала відмова Януковича підписати угоду. Вийшла молодь, побили студентів, і далі спіраль почала розгортатись.

Є свідчення, що Майдан хотіли згорнути ще до побиття, до 30 листопада…

Згорнути його мріяли з першого дня. Згортати великі акції протесту — це в Україні такий собі бізнес. Цього хотіли і лідери опозиції, і якісь інші люди… Думаю, що українські і російські спецслужби підняли тоді всю свою агентуру, щоб розколоти протест, і щоб якось усе розсмокталося. Ми часто звертали увагу, що наші лідери опозиції якось не в захваті від цього всього. Їм було простіше далі бути героїчною опозицією, яка просто чекає, поки народ сам на чергових виборах прийде й попросить їх на царство. Як було у 2012 році, коли багато де вибори вигравали представники опозиції — хоч якими негідниками вони були насправді, за них голосували, бо при владі були ще більші негідники.

Навіть у середовищі тих, хто починав «студентський» Майдан, за тиждень-два були зовсім інші вирази обличчя. Їхній настрій змінився, і їм хотілося від цього всього відпетляти, та ще й заробити на цьому політичних або якихось інших дивідендів. І спільнота, яка займалась організацією майдану — така собі багатолідерна структура, — свого часу проголосувала за згортання Майдану.

Фото: вікіпедія Розгін 'Беркутом' студентського Майдану 30 листопада 2013 року

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Політиків серед цих лідерів тоді не було, бо в нас була установка «Майдан без політиків» — хоча я усвідомлював, що буде така заруба, коли ми без них таки не обійдемось. Ніхто з цих реєстрованих опозиціонерів мене не надихав. Я дивився на них і думав: уявімо війну — і цих людей. Де вони, а де війна? Так далі й сталося. Петро Олексійович обирався як «президент миру», інші теж себе не сильно проявили. Звичайним політикам насправді війна погано підходить. Політикам війни, як, наприклад, Андрій Білецький чи Дмитро Ярош, вона личить більше, і вони в ситуації війни набирають сили. А ті — втрачають. І звісно, вони відчували, що Майдан — це втрата їхньої сили.

«Вогнехреща» (протистояння між майданівськими активістами і правоохоронцями на вулиці Грушевського, що почалося 19 січня 2014 року, — Ред.) — це був момент, коли нам ледь не з трибуни пояснювали, що треба розійтись. Натякали, принаймні. І коли 19 січня політична частина мітингу закінчилась, я сказав комусь: «Уся надія зараз на радикалів». Ну, радикали не підкачали.

Хто з політиків вас підтримував? Ярош, Турчинов, Яценюк…

Турчинову, Яценюку й іншим було некомфортно з Радою Майдану. Для них це був клопіт. Потрібно було організовувати цю комунікацію. Для цього вони й вигадали цю Раду Майдану — насмикали нас за своїм смаком. Чудових, яскравих людей: Руслана Лижичко, Ірена Карпа, Юрій Віталійович Луценко навіть серед нас був. Але я нічого поганого в цьому не бачив: нехай буде такий орган. Ніхто ж не казав, що це орган, який керує протестом. Політики намагались зробити Раду інструментом впливу на настрої Майдану. Це була непогана спроба, але не дуже вдала.

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Фото: Макс Левін Юрій Луценко, Руслана Лижичко і Ігор Луценко під час одного з віче Євромайдану.

Раду Майдану розкручували в медіа, щоб журналісти саме на ній фокусували увагу. Але я через це не переживав. Значну частину Майдану робив тогочасний “Демократичний альянс”, щодо якого я був певний, що він буде гнути свою лінію. Були, знов-таки, так звані радикали з “Правого сектора”, які теж гнули свою. Рада була лише пагоном величезного дерева Майдану, яке розвивалось і росло.

І все ж політики фінансували Майдан?

А що значить «фінансувати Майдан»? Фінансувати потрібно було сцену. Багато грошей ішло на величезний генератор. Потрібно було організовувати карусель виступів. У мене були «ранкові ефіри» — я вставав і йшов займатися сценою, коли перед нею стояло двадцятеро людей. У ці моменти мені вдавалося запросити тих спікерів, яких я вважав за потрібне запросити.

Кожна з трьох політичних сил («Батьківщина», «Удар Віталія Кличка» і ВО «Свобода», — Ред.) намагалась створити власні сотні — структури для силової оборони Майдану. Були розподілені будівлі, які треба було охороняти. Організація передбачає фінансування. Звісно, партійні структури отримували від співчуваючих бізнесменів і олігархів гроші на ці потреби, пропускали їх через себе.

Було кілька хвиль протистояння з «Беркутом». Яке з них ви запам’ятали як найжорсткіше?

Я розминувся з побиттям студентів. Попередню ніч якраз чергував, тому в ту — відсипався. Вранці прокинувся, побачив дванадцять пропущених дзвінків і зрозумів, що щось відбувається. Приїхав, був схоплений «беркутом», але мене відбив Олексій Гриценко.

Фото: EPA/UPG Протистояння на Грушевського.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

«Вогнехреща» і все, що відбувалось на Грушевського, поки мене не викрали, — це один із найяскравіших моментів мого життя. Там я бачив чисту стихію свого народу. Який абсолютно щиро йшов у бійку, бо в нього накипіло і є куди цей накип злити. Я бачив жіночок, які в силу фізичних даних не могли битися, але люто кричали, били по залізу, просто задавали тональність усього, що відбувалося. Думаю, якесь відлуння по космосу йшло.

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Після викрадення ви два тижні були в лікарні…

Тиждень у лікарні і ще десь півтора вдома. Трохи випав я тоді з Майдану. Але повернувся і зміг взяти участь у фінальній битві 18–20 лютого на Інститутській, кидати коктейлі Молотова і так далі.

Ці події були унікальні, вони мали сильнішу драматургію, ніж війна. Бо там ми воюємо механізмами — починаємо з танків, гармат, розташованих далеко одне від одного. А тут ти віч-на-віч із ворогом. І все вирішується буквально за кілька хвилин: хто перший відведе погляд?

18–20 лютого відбувалися вбивства людей, яких називають Небесною сотнею. Стріляли в тих, хто ближче підходив, чи хто був зліший, агресивніший? Як вони обирали жертв?

Я прийшов на Інститутську, коли вбивства вже закінчились, і побачив загиблих людей. І мені здається, що не було якихось конкретних критеріїв. Вони стріляли просто, щоб стріляти.

Фото: Руслан Ганущак Розстріл цивільних на Інститутській: біля дерева лежать вбиті Роман Точин і Роман Варениця. Справа у білій касці Роман Гурик, який загине за декілька хвилин.

Фото: EPA/UPG Вбиті майданівці на майдані Незалежності в Києві, 20 лютого 2014 року

Я припускаю провокацію ФСБ. На 80% впевнений, що керівництво міліції, Міністерства внутрішніх справ тоді було завербоване Росією. Якби я був росіянином, я б у першу чергу теж вербував силовиків, а з-поміж силовиків — насамперед еліту: «беркут», «альфу» СБУ, всі ці «чорні роти». Це те, чим росіяни займалися всі ті роки, поки Янукович дозволяв їм цим займатись. Думаю, в певний момент росіяни були впевнені, що силовий сценарій їм на руку, і максимально топили саме за нього. Це вилилось у команду стріляти, проти якої Янукович або не встиг, або йому мізків не вистачило виставити чіткий блок. Це виглядало як провокація: постріляємо, й нехай тут вже якийсь мегабунт станеться, а потім Путін введе війська.

У вас не було ілюзій, що правоохоронні органи можуть перейти на бік народу?

Ні. Я ж давно спілкувався з міліцією і знав, що вони б точно не перейшли. Боротьба була за інше — щоб вони зберігали нейтралітет, не кинулися проти нас воювати. І ще щоб армію не задіяли. Коли під час революції я побачив новину про важливу кадрову зміну в Сухопутних військах (17 січня 2014 року Янукович звільнив генерал-полковника Геннадія Воробйова з посади командувача Сухопутних військ ЗСУ, — Ред.), я зрозумів, що плани задіяти армію є. Потім розповідали, що міліція вимагала залучити війська, і проти нас планували послати морську піхоту. Але Янукович зволікав із такими рішеннями: він і його оточення розуміли, що застосування армії проти народу — це вже червона лінія.

21 лютого була підписана угода, яка давала Януковичу змогу залишитись президентом до дострокових виборів у грудні 2014 року. Рада Майдану цю угоду підтримала. Хто був проти?

Ну, я був проти. Ілля Кротенко, представник студентів, також був проти. Я звідти пішов, щоб не марнувати часу: мені було огидно. Я розумів, що Раду Майдану для того й створювали, щоб вона підтримала якесь таке рішення. Політична опозиція пішла на принизливий мир: ми забираємося з вулиць, але буде збережена видимість перемир’я, Росія не буде вводити війська, ми не будемо втрачати Крим і Донбас. Щось подібне зараз пропонують нам у війні з Росією.

Фото: скрин відео Ігор Луценко

Тоді до Ради Майдану прийшли кілька міністрів — здається, французькі, німецькі, ще звідкись. І намагались нас переконати: «Давайте, підписуйте це, кращого ми у Путіна не виторгуємо». Вони, здається, казали «у Януковича», але ж ми розуміємо… Так завжди буває — настає момент, коли вам пропонують щось ганебне як «найкращу пропозицію». Але ганебна угода нічого не дала. І зараз не дасть: треба просто боротися далі. Ми відчуємо самі, коли буде момент, щоб будувати мир.

Чому Порошенко став президентом у 2014 році, хоч і не був яскравим лідером Майдану?

Він був розумним лідером. На Майдані Порошенко був у теперішній ролі Дональда Трампа. Який бігає між сторонами, при цьому й себе не забуває, але нібито намагається робити щось корисне для всіх. Він робив усе, щоб не виглядати як сторона конфлікту, бути тіньовим посередником, зрозумілим для влади. І це була розумна тактика. Не дарма наші лідери опозиції так не любили Майдан: вони ставали там у ризиковану позицію, з якої їх Порошенко змів у слушний момент.

Інші люди, — Турчинов і компанія, — взяли на себе відповідальність на початку війни. Розуміли, що йде цунамі, й треба почати щось робити. Вони були в найскладнішому становищі. Те, що вони робили — переконали частину міліціонерів постріляти в сепаратистів, звідкись їх вигнати, — здається нам просто дитячою забавкою в порівнянні з війною, яка тепер несеться. Але з точки зору мирного життя військовий, який почав у когось стріляти, — це злочинець!

Майдан не породив політичних лідерів, здатних виграти вибори. Тих, кого породив, було замало. Те, що “Демальянс” пройшов у Київраду, в порівнянні з потугою “Демальянсу” на Майдані, — це ніщо! І через те, що революція не створила нових структур, шансу на інтенсивну трансформацію суспільство не отримало. Війна, що почалась у 2014 році, породила нове покоління претендентів на лідерство, але це сталося зарано — ці люди не пройшли всіх етапів становлення. Умовно кажучи, той же юний радикал Андрій Білецький зразка 2014 року і військовий командир Андрій Білецький тепер — це два різні Білецькі. Тоді лідери готувались нашвидкуруч.

Фото: www.facebook.com/azov.batalion Білецький під час маршу героїв УПА 14 жовтня, 2014 р

У вас нема відчуття, що Порошенко використав Майдан для свого політичного успіху?

Звісно, використав. Він би вижив за будь-якого розкладу, а тут ще й зірвав свій великий куш. І якби не пронизливі відео Тетяни Чорновол, «Народний фронт» — такий собі уламок «Батьківщини» — не набрав би більше за «Блок Петра Порошенка» і не зміг би балансувати партію влади.

Але ви пішли в парламент за списком «Батьківщини». Першою була Надія Савченко, другою — Юлія Тимошенко, а ви — третім. Не пошкодували, що не від «Народного фронту»?

Абсолютно не пошкодував. Сам факт перебування в парламенті означав мою подальшу політичну смерть. Ми ж бачимо, що жодна політична сила не зберегла навіть частини тогочасної підтримки. Народ змів весь той парламент повністю.

Але спочатку були великі надії…

Надії? Ні. Я — ветеран Помаранчевої революції. Я розумію: все, що є революцією, потім певні люди розвертають на 180°. Кажуть, що революція поїдає своїх дітей, але насправді все трошки складніше. Є люди — той же Порошенко серед них — яких можна назвати професійними розвертачами революції на користь системи. Це їхнє мистецтво. Я очікував саме такого, але не очікував, що буде така війна. Війна певною мірою загальмувала контрреволюцію.

І все ж таки, чому сподівання на постмайданне скликання парламенту не виправдались? Адже багато всього робилося — люстрація, реформи, адаптація до європейських норм…

Я думаю, це залізний закон будь-якої радикальної зміни, хоч як ми її називаємо: революцією, переворотом… Я, до речі, нічого поганого не бачу у слові «переворот». Такі драматичні зміни збурюють великі очікування. Але, розуміючи потворну, ницу, аморальну сутність політики як такої, я розумію, що нічого хорошого очікувати на треба. Треба ставати в позицію сили й шмагати цих політичних тварин електричним струмом. У Європі це працює. Ми ж бачимо регулярні вуличні протести, які не закінчуються стрільбою. Це суть європейської політичної культури: є молодь, яка бунтує і тримає владу в тонусі. Це протистояння суспільства й політиків — двох різних порід людей, — дає змогу балансувати. І те, що ми продукуємо свою форму бунту, рятує нас як країну.

Фото: скрин відео Ігор Луценко і Анжеліка Сизоненко

Що було б, якби Янукович тоді залишився президентом?

План Росії був на базі виборів розкрутити громадянське протистояння, пролити кров, ввести війська. Але ми зробили фальстарт тоді, коли Росія не була до цього готова. Хтось каже, що якби Янукович залишався президентом, не було б війни. Але росіяни в будь-якому разі планували війну, й рано чи пізно запустили б цей сценарій. У будь-якому разі вони збиралися розділити нас на три категорії: одних убити, інших ув’язнити, третіх зробити рабами. І ми б воювали, але вже у складі російської армії, бо Росія пішла б далі. Ідей, із ким повоювати, в Росії завжди вистачає.

Чи міг Петро Порошенко зупинити війну в період із 2014 до 2019 року?

Він міг приготуватися. Ніхто не заважав йому зрозуміти історичний момент і поставити людей, спроможних діяти, на ті ділянки, де вони йому не загрожують, а він їм не заважає. Натомість душили волонтерський, добровольчий рух — тихенько, щоб вони не заважали Порошенку. Армію вихолостили, забравши з неї частину свідомих, мотивованих, не золотолюбивих людей, які горіли, були готові і в мирний час готуватись до війни з Росією. Десь 2017 року цей реванш уже домінував.

Я двічі зустрічався з Петром Олексійовичем, коли він був президентом, і радив йому: купіть отакі дрони, поставте оцим підрозділам, і ви побачите, наскільки це класно. Йому це не було цікаво. Він уже не був у війні — був десь уже в мирі, в мирних планах, у виборах.

Тому, на жаль, свій історичний шанс ми втратили. Якби ми були готові до війни, Росія отримала б від нас відразу такого прочухана… Якби в нас було хоча б десять розрахунків FPV і десять розрахунків бомберів, — а вони існували, хоч і не були мейнстримом, — російські колони були б спалені буквально за тиждень.

Фото: EPA/UPG Знімки із супутників зроблені 28 лютого, зафіксували 5-кілометрову колону російської військової техніки на північний захід від Києва. Колона простягалася від підступів до аеродрому ‘Гостомель’ на півдні (25 км від центру Києва) до околиць села Прибірськ .

Які уроки Майдану ми так і не засвоїли як нація?

Треба працювати на довгі дистанції. Треба весь час займатись політикою, знати своїх сусідів і будувати горизонтальні організаційні структури.

Завжди за революцією йде контрреволюція. Треба розуміти, що ми можемо впасти нижче, ніж були.

Треба виходити з феодалізму. Люди виходили за Європу, але ж не за європейську бюрократію. «Європейське» для нас означало, що нас не битимуть у райвідділку міліції. Коли є кому дзвонити, коли вбиває поліція. Коли є мінімальний набір прав, який держава не зможе в нас забрати.

Зараз ми бачимо новий етап війни. На фронті є певні просування ворога, є й наші успіхи. Але Росія зосередилась на ударах по тилу. І як нам вистояти?

Зараз ми перемагаємо на землі. Це не значить, що ми котимо росіян назад. Але дії на суші перестали бути джерелом натхнення для Росії і поступово стають джерелом депресії. Бо якщо все далі йтиме так, як зараз, то скоро вони покотяться назад. Вони втрачають дедалі більше військових на один квадратний кілометр окупованої території, і ціна війни в грошах зростає. Вони роблять усе, на що спроможні, — імперія напружила всі свої сили. І коли вони зрозуміють, що напружили всі сили, але не можуть іти далі, то усвідомлять, що це кінець.

Зараз вони винайшли собі «друге дихання» — реактивні шахеди. А також влучніші удари по енергетиці, адже завдяки Дональду Батьковичу в нас проблеми з “Петріотами”. Тож зараз росіяни весь час транслюватимуть собі і нам через пана Гончаренка і компанію жахливу картинку з українського тилу. А нам головне триматися. Я думаю, що ми переживемо зиму без великих структурних втрат, а наступна зима буде вже легшою.

Фото: скрин відео Ігор Луценко

Чому зараз не можна йти на мирні переговори з Росією, як пропонує Гончаренко?

Бо Гончаренко не говорить, хто і з якою позицією в Росії зараз готовий до переговорів. Росія має чітку позицію: ми маємо вивести війська з території областей, які включені у склад Російської Федерації (Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської, — Ред.) Немає жодного натяку на те, що Росія готова зупинитись. Тільки якщо вони перестануть бути здатними воювати фізично, тоді в них почнеться інша риторика. Тому нам треба не поспішати й берегти людей технологіями.