Справи Майдану: в Бориспільському суді оголосили вирок Олександру Волкову

Олександра Волкова, обвинуваченого у викраденні і вбивстві Юрія Вербицького та викраденні і побитті Ігоря Луценка, засудили до 9 років позбавлення волі. Вирок набуде чинності після завершення строків для подання апеляції.

Волкова визнали винними у катуванні, викраденні, яке потягнуло тяжкі наслідки, та протидії мирним зібранням, проте, не у вбивстві - його перекваліфікували у “залишення у небезпеці”. (ч. 3 ст.27 ст. 340, ст. 146, 127, 135, 255). Також суд виправдав участь Волкова у злочинній організації. Відповідне рішення прийняла колегія суддів під головуванням судді Юрія Кабанячого, повідомляє кореспондент LB.ua.

Прокурор висував звинувачення у вбивстві і створенні організованого злочинного угруповання, але суд його не підтримав. Справу слухали майже три роки. Ще троє обвинувачених у справі Вербицького перебувають у СІЗО.

“Більшість викрадачів, а особливо з організаторів і спонсорів цього злочину, зараз ховає у себе Росія”, - вважає потерпілий у справі, Ігор Луценко.

Волков знаходився за ґратами 3 роки і 9 місяців - з 29 липня 2017 року. Через так званий закон Савченко цей строк зарахують в його загальний строк ув’язнення. Таким чином, залишатися за гратами він буде не 9, а 5 років і три місяці.

Нагадаємо, 15 квітня під час засідання, де розглядали запобіжні заходи обвинуваченим у справі Вербицького Мисливому і Новотному, прокурор Юлія Малашич повідомила, що за її клопотанням Печерський районний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці ще одному підозрюваному у справі викрадення Вербицького і Луценка - Перестюку Олександру Петровичу. Перестюка слідство вважає співучасником Мисливого, якого саме Мисливий залучив до участі у злочині.