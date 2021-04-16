Аваков: "Ми за мир, але з огляду на нарощування сил агресора готуємося захищати Україну"

Сім років тому в Україні було створено перший добробат, члени якого пішли захищати державу в українсько-російській війні.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає, що у разі розгортання російської агресії консолідовані сили державників та цивільних патріотів-ветеранів — регулярні сили ЗСУ, МВС та резервісти повинні об'єднатися і встати на захист своєї країни.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook з нагоди сьомої річниці створення в Україні перших добровольчих формувань, які пішли захищати Україну в російсько-українській війні.

Аваков нагадав, що перший добровольчий батальон - "Дніпро-1" - був створений його наказом 14 квітня 2014 року.

"Тоді у нас було всього 10% військового досвіду, але 90% сили духу! Закликаю вас, побратими, якщо Батьківщина покличе — знову об'єднатися і стати на захист рідної землі!" - написав він.

Аваков додав, що сім років тому захисникам вдалося дати відсіч ворогу.

"Сьогодні ми сильніші і боєздатніші, ніж тоді. У нас вже є потужна техніка та справжній бойовий досвід — а сила духу, впевнений, стала тільки міцніше! Ми за мир, але з огляду на нарощування сил агресора у наших кордонів — готуємося для того, щоб рішуче захищати свою Україну, свої сім'ї та свою землю!" - написав він.

Нагадаємо, що у вересні 2014 "Дніпро-1" було розширено до полку. Добробат брав участь у зіткнення в гарячих точках. Зокрема, добровольці батальйону "Дніпро-1" відбили атаку противника в районі Карлівки.