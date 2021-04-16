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КМДА оновила карту бомбосховищ Києва

Для укриття населення можуть бути використані підвали, підземні паркінги та метро.

КМДА оновила карту бомбосховищ Києва
Фото: censor.net

Для укриття населення Києва від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру створено фонд захисних споруд цивільної оборони.

Про це інформує пресслужба КМДА.

Фонд включає сховища цивільного захисту, підземний простір метрополітену, підвальні приміщення житлових будинків, підземні паркінги та інші споруди підземного простору, які можуть бути тимчасово використані для укриття населення.

"Керівники організацій та власники вищезгаданих споруд за необхідності забезпечать вільний доступ для укриття", - сказано в повідомленні.

Для зручності інформування населення Київська міська державна адміністрація оновила мапу, де вказані адресні місця укриттів у підземному просторі.

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