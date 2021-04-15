Разумков не бачить підстав для введення в Україні військового стану

Разом з тим він зазначив, що в разі необхідності парламент готовий прийняти відповідні заходи невідкладно.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що на сьогодні немає підстав вводити воєнний стан в Україні.

Про це він сказав в ефірі 4 каналу.

"Умови введення воєнного стану чітко визначені - це схвалення (на засіданні Верховної Ради - ред.) указу президента. Але станом на сьогоднішній день підстав для введення воєнного стану немає", - сказав Разумков.

Разом з тим він зазначив, що в разі необхідності парламент готовий прийняти відповідні заходи невідкладно.

Нагадаємо, за останні тижні Росія пересунула тисячі військ у бойовій готовності до українського кордону. Це найбільше накопичення російських військ з моменту окупації Криму.

В ніч на 15 квітня катери ФСБ РФ в Азовському морі здійснили провокацію стосовно катерної групи ВМС ЗС України, які знаходилися на бойовому чергуванні.