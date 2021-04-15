​Житель Виноградова заявив, що його дитину не взяли в дитсадок, бо він і дружина не знають угорської

Мешканець міста Виноградів Закарпатської області Сергій Волошин заявив, що його дитину не захотіли приймати в місцевий дитячий садок на тій підставі, що в сім'ї не знають угорської мови.

Це сталося в закладі дошкільної освіти імені Святого Йосипа Виноградівської міської ради, розказав чоловік у своєму фейсбуці.

"Я проживаю поряд із цим дитячим садком, і саме сюди колись ходила моя дружина і ми вирішили, що віддамо свою дитину саме сюди. Завідуюча мені пояснила, нібито потрібно писати дві заяви. Одна заява пишеться в дитячий садочок, а друга - в церкву. Пояснила, в яку церкву треба йти, і нібито там мають погодити, тому що є така норма, що хтось з дитиною має продовжувати спілкування угорською мовою вдома. Оскільки у нас є родичі, які володіють угорською мовою, є друзі, я не звернув на це увагу. Пішов до церкви, написав заяву", - розказав він.

Після того, як Закарпатська область вийшла з "червоної" зони карантину, чоловік пішов до садка дізнатися, коли буде набір групи. Там йому сказали, що дитину навряд чи приймуть.

"Завідуючи сказала: якщо батько або мама не володіють угорською мовою, то дитина в цей дитячий садочок прийматись якщо і буде, то лише при умові, якщо група не набере дітей, батьки яких не володіють угорською мовою", - сказав чоловік.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь звернувся до Закарпатської ОДА з проханням перевірити цю інформацію.

"Я звернувся до керівництва Закарпаття невідкладно відреагувати на таку дивну відмову в межах чинного законодавства України. Облдержадміністрація спільно з органами місцевого самоврядування вже створила тимчасову комісію, яка з’ясовує ситуацію та найближчим часом поінформує про результати. Як Уповноважений із захисту державної мови триматиму це питання на особистому контролі", - написав Кремінь в фейсбуці.

Нагадаємо, що у 2020 році в рамках адміністративно-територіальної реформи Виноградів відійшов до Берегівського району. За неофіційною інформацією, Берегівський район був утворений як "реверанс Угорщині". У старому Берегівському районі більшість населення становили угорці, в Виноградівському - українці.