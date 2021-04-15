Окупанти вісім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі

Протягом минулої доби, 14 квітня, на Донбасі було зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

Зокрема, неподалік населених пунктів Світлодарськ та Золоте-4, противник здійснив обстріл позицій наших захисників із автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, а біля Пісків - зі стрілецької зброї.

У напрямку населеного пункту Невельське противник відкривав вогонь з підствольних гранатометів та стрілецької зброї, а біля селища Берегове - з великокаліберних кулеметів.

У районі населеного пункту Майорськ ворог двічі здійснив дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Поблизу Павлополя було зафіксовано проліт ворожого БПЛА "Орлан-10" з перетином лінії розмежування. Засобами РЕБ БПЛА противника був вчасно подавлений.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.

Українська сторона СЦКК також повідомляє, що збройні формування РФ та її найманці продовжують роботи з дообладнання старих та облаштування нових оборонних позицій.

Так, 14 квітня зафіксовано декілька випадків проведення інженерних робіт окупантами. Зокрема, неподалік населеного пункту Крута Балка Донецької області двічі зафіксовано інженерні роботи із застосуванням окопних зарядів, які проводилися із просуванням у бік підрозділів українських захисників. Ще по одному випадку інженерного обладнання зафіксовано на території Донецького аеропорту та поблизу населеного пункту Золоте-5.

Станом на 7 годину ранку, 15 квітня, обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Нагадаємо, за останні тижні Росія пересунула тисячі військ у бойовій готовності до українського кордону. Це найбільше накопичення російських військ з моменту окупації Криму.