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У центрі Харкова затримали п’ятьох учасників банди, які вимагали у бізнесмена $700 тис.

Зловмисники пошкодили автомобіль потерпілого та залишили на його капоті траурні вінки.

У центрі Харкова затримали п’ятьох учасників банди, які вимагали у бізнесмена $700 тис.
Фото: npu.gov.ua

У центрі Харкова затримали п’ятьох учасників банди, які вимагали $700 тис. у бізнесмена, який очолює аграрну компанію.  Усі затримані – учасники організованого злочинного угрупування та мають суттєві зв’язки з криміналітетом.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Під приводом переговорів про продаж фермерського господарства фігуранти зустрічалися з потерпілим наприкінці березня цього року. Тоді ж уперше висунули свої вимоги з погрозами бізнесмену та членам його родини.

За кілька днів  зловмисники пошкодили автомобіль потерпілого та залишили на його капоті траурні вінки.

Фото: npu.gov.ua

Сьогодні, 14 квітня, оперативники  Нацполіції провели спецоперацію та затримали п’ятьох учасників злочинного угрупування у центрі Харкова. Фігуранти отримували $600 тис.

Фото: npu.gov.ua

Слідчі обласного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ст. 189 (здирництво) Кримінального кодексу. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, на Закарпатті затримали вимагачів, які шантажували потерпілих пікантними відео за їхньою участю.

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