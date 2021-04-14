У центрі Харкова затримали п’ятьох учасників банди, які вимагали $700 тис. у бізнесмена, який очолює аграрну компанію. Усі затримані – учасники організованого злочинного угрупування та мають суттєві зв’язки з криміналітетом.
Про це повідомила пресслужба Нацполіції.
Під приводом переговорів про продаж фермерського господарства фігуранти зустрічалися з потерпілим наприкінці березня цього року. Тоді ж уперше висунули свої вимоги з погрозами бізнесмену та членам його родини.
За кілька днів зловмисники пошкодили автомобіль потерпілого та залишили на його капоті траурні вінки.
Сьогодні, 14 квітня, оперативники Нацполіції провели спецоперацію та затримали п’ятьох учасників злочинного угрупування у центрі Харкова. Фігуранти отримували $600 тис.
Слідчі обласного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ст. 189 (здирництво) Кримінального кодексу. Тривають слідчі дії.
Нагадаємо, на Закарпатті затримали вимагачів, які шантажували потерпілих пікантними відео за їхньою участю.