Підрозділи, які підпорядковані Командуванню ОС ЗСУ, тренувалися в умовах наближених до бойових.

Артилерійські та танкові резерви, що виконують бойові завдання вздовж межі з тимчасово окупованою територією АР Крим, за сигналом висунулися у визначені райони задля протидії наступу умовного противника. За легендою навчань танковий підрозділ за підтримки піхоти спробував прорвати лінію нашої оборони.

Про це повідомляє пресслужба Командування об’єднаних сил ЗСУ.

"Під час розвідки було визначено головні вогневі сили противника. З метою протидії в бій введено танковий резерв та протитанкову артилерію", - повідомив командувач об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Як зазначив командувач, протитанкова батарея 100-міліметрових гармат МТ-12 "Рапіра" швидко зайняла вогневі позиції та приступила до знищення цілей.

Разом із тим, за словами командувача, танкові екіпажі відпрацювали елементи маневрування на відкритій місцевості та зміну позицій, встановлення димової завіси та маскування техніки, вихід на рубіж та знищення противника.

"Танкові та артилерійські підрозділи, які підпорядковані Командуванню об’єднаних сил Збройних Сил України, тренуються в умовах наближених до бойових. На перший погляд може здатися, що сценарій навчань дуже звичний тому, що військовослужбовці відпрацьовують алгоритм дій регулярно. Проте кожного разу в значній мірі змінюються цілі та тактичний фон, надаються нові ввідні, поглиблюються й удосконалюються навички ведення бою у особового складу", - наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Раніше у квітні ЗСУ провели навчання з протидії морському десанту умовного противника. У тренуванні взяли участь екіпажі бойових вертольотів армійської авіації та військовослужбовці десантно-штурмових військ.