Минулої доби на Донбасі загинув український військовий, троє поранені

Протягом минулої доби, 13 квітня, в зоні бойових дій на Сході України було зафіксовано п’ять порушень з боку збройних формувань Російської Федерації.

Унаслідок дій окупантів загинув український військовий, троє поранені, інформує пресцентр операції Об’єднаних сил.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік Південного, російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції українських захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру, а біля селищ Зайцеве та Катеринівка – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У передмісті Майорська БПЛА противника, перетнувши лінію розмежування, здійснив скидання гранат на позиції наших підрозділів, внаслідок чого один військовослужбовець отримав поранення, несумісне з життям.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", поблизу селища Первомайське, російські окупанти відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Унаслідок ворожих обстрілів за минулу добу три військовослужбовці Збройних Сил України отримали поранення. Воїнам надано необхідну медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу.

На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Станом на 7 годину ранку, 14 квітня, з боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Так, неподалік Світлодарська ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. У районі Майорська ворог здійснив дистанційне мінування з автоматичних станкових гранатометів мінами ПОМ-2. Бойових втрат серед наших захисників за поточну добу немає.

Як повідомляли, вчора на Донбасі загинув старший солдат Олексій Мамчій з Чернівців.

Його молодший брат Станіслав Мамчій також воював і загинув у 2016 році на блокпосту біля Авдіївки під час мінометного обстрілу. Указом президента України № 511/2016 від 19 листопада 2016 року "за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку" його було нагородженого орденом "За мужність" III ступеня (посмертно).

У зв'язку з тим, що за два дні на фронті загинули двоє військових з Чернівецької області, в регіоні оголошено дводенний траур.