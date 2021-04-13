Стелу на в’їзді у Кропивницький із Миколаївського напрямку повністю декомунізували.
Про це повідомляє "Кіровоградська правда".
На вихідних невідомі зрізали кілька літер зі слова "Кіровоград", утворивши фразу "Кіров гад". А сьогодні працівники комунального підприємства "Універсал 2005" міської ради демонтували напис повністю.
Зазначається, що комунальники працювали 2,5 години.
Нагадаємо, Кіровоград перейменували у Кропивницький 14 липня 2016 року в рамках декомунізації.
Кіров - радянський державний і політичний діяч, організатор масових репресій. Він був першим секретарем Ленінградського міського комітету ВКП (б) і членом Політбюро ЦК ВКП (б).