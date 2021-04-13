На вихідних невідомі зрізали з напису кілька літер, утворивши фразу "Кіров гад".

Стелу на в’їзді у Кропивницький із Миколаївського напрямку повністю декомунізували.

Про це повідомляє "Кіровоградська правда".

На вихідних невідомі зрізали кілька літер зі слова "Кіровоград", утворивши фразу "Кіров гад". А сьогодні працівники комунального підприємства "Універсал 2005" міської ради демонтували напис повністю.

Зазначається, що комунальники працювали 2,5 години.

Фото: facebook.com/kirpravda

Фото: facebook.com/kirpravda

Нагадаємо, Кіровоград перейменували у Кропивницький 14 липня 2016 року в рамках декомунізації.

Кіров - радянський державний і політичний діяч, організатор масових репресій. Він був першим секретарем Ленінградського міського комітету ВКП (б) і членом Політбюро ЦК ВКП (б).