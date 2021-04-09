Порошенко: декомунізація - питання національної безпеки

Завдяки декомунізації з 2015 року в Україні було перейменовано майже 1000 населених пунктів і 52 тис. топонімів у населених пунктах, демонтовано більше 2,5 тис. комуністичних пам’ятників. Про це заявив експрезидент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко.

"Дякую українським парламентарям, які 9 квітня 2015 року ухвалили чотири історичні закони і дали старт процесу декомунізації. Ці закони, зокрема, заборонили радянську символіку, відкрили архіви радянських спецслужб та визнали борцями за незалежність України УПА й інші організації. Фактично декомунізація в Україні розпочалася набагато раніше. Вищезазначені документи лише закріпили і легалізували прагнення українців звільнитися від імперського впливу і повернутися до власної історичної пам’яті", - зазначив Порошенко.

При цьому він зазначив, що його шокує спроба відкату влади назад — від проспекту Бандери до проспекту Московського.

"Декомунізація була і досі залишається питанням національної безпеки, моральним обов’язком перед мільйонами українців, знищених більшовизмом, а також — знаком поваги до сучасних героїв, які нині захищають Україну від нащадків сталінських катів", - резюмував експрезидент.