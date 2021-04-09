Україна готує стратегію зовнішньополітичної діяльності

Нині МЗС спільно із Офісом президента готують стратегію зовнішньополітичної діяльності України. Про це в інтерв’ю LB.ua повідомив заступник керівника ОП – Ігор Жовква. Водночас він висловив сподівання, що цей документ буде презентовано до Дня незалежності, 24 серпня.

"Вона (стратегія – LB.ua) вже на фінальній стадії підготовки: нині відбувається міжвідомче погодження. Ми доручили її готувати МЗС, однак в робочу групу входять і представники Офісу президента. Десь найближчим часом ця стратегія з’явиться. Хороша ідея її ухвалити до 30-ї річниці незалежності. Думаю, що вона реалізується. Поки не можу розкривати суть документа. Однак як тільки він з’явиться у публічному доступі, побачите, що він значно полегшить нашу роботу на зовнішньополітичній ниві", – зауважив високопосадовець.

Він також наголосив на тому, що нині українська сторона готує окремий тактичний документ – відповідь на нову зовнішню та оборонну стратегію Британії – задля поглиблення подальшої співпраці по лінії Київ – Лондон.

"Буде окремий тактичний документ щодо реагування на цю стратегію. Ми намагатимемося показати британцям місце України, виходячи із нового порядку денного, який пропонує Лондон", – заявив дипломат.

Водночас Жовква погоджується із тим, що нині Україні слід розробити окрему стратегію щодо Росії.

"Напевно, така окрема стратегія державі потрібна. Разом з тим скажу, що це повинно бути не лише про зовнішню, а й про внутрішню політику. Бо окупація Донбасу та Криму – це також є і внутрішнє питання України", – каже він.

Нагадаємо, 25 березня президент Володимир Зеленський видав указ, яким ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України від 25 березня 2021 року "Про Стратегію воєнної безпеки України".