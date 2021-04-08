Прокремлівські ЗМІ поширюють дезінформацію щодо України для підтримки нарощування російських військ на кордоні, - звіт ЄС

Прокремлівські ЗМІ, як і у 2014 році, поширюють дезінформацію для підтримки нарощування російських військ та військової техніки вздовж кордонів України.

Про це йдеться у звіті EUvsDisinfo, який веде оперативна група зі стратегічних комунікацій зовнішньополітичної служби ЄС.

"Ця ситуація ще раз підкреслила «традиційну» спрямованість прокремлівських ЗМІ на Україну: із понад 11 000 прикладів прокремлівської дезінформації, зібраних у базі даних EUvsDisinfo, понад 4100 націлено на Україну", - сказано у повідомленні.

"У міру того як російська військова техніка і війська наближалися до України, прокремлівські ЗМІ посилювали дезінформаційні атаки, представляючи Україну як безжального агресора (який атакує свою територію!), так і нещасну маріонетку США; зображуючи Україну націоналістичною до масштабів неминучого геноциду росіян на Донбасі, і заявляючи, що Україна навіть не є державою. Для деяких людей наявність двох переконань, що суперечать одне одному, може бути ознакою когнітивного дисонансу. Однак для прокремлівських ЗМІ це всього лиш питання доставки повідомлень своєї цільової аудиторії", - наголошується у звіті.

Цього тижня прокремлівські ЗМІ знову неправдиво звинуватили Київ у порушенні Мінських угод, як це було і в попередні роки. Дезінформація стверджує, що США підштовхують Україну до конфронтації з Росією, і цього тижня "громадянська війна" отримала нові візуальні ефекти, але вони йшли добре усталеною схемою.

"Неначе спираючись на "передовий досвід", прокремлівські ЗМІ також передавали вельми емоційні повідомлення про маленького хлопчика, імовірно вбитого безпілотником української армії на Донбасі. Звинувачення (які були спростовані незалежними російськими і українськими фахівцями з перевірки фактів) були поширені в російських державних ЗМІ і були використані спікером російської Думи, щоб вимагати обговорення виключення України з Ради Європи", - зазначили експерти.

Такий підхід схожий на сумнозвісну історію про "розп'ятого хлопчика", яку прокремлівські ЗМІ поширили ще у 2014 році, щоб розпалити ненависть до українців серед внутрішньої російської аудиторії і виправдати свою збройну агресію проти України, додають у звіті.

Нагадаємо, що 1 квітня військова розвідка заявила про те, що Росія готова до широкомасштабних провокацій, зокрема до наступу вглиб території України. Начальник Генерального штабу Збройних сил Руслан Хомчак під час звіту в Верховній Раді повідомив про додаткове розгортання російських сил біля кордону.