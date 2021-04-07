РНБО 9 квітня продовжить введення санкцій проти контрабандистів, - ЗМІ

У п'ятницю, 9 квітня, Рада національної безпеки та оборони продовжить введення санкцій проти контрабандистів, доповнивши санкційний перелік минулого тижня прізвищами тих, хто не увійшов до топ-10, але має суттєвий вплив на "ринку контрабанди".

Про це повідомляє ZN.UA.

Також до санкцій РНБО варто приготуватися бенефіціарам конвертаційних центрів, зазначає видання.

За оцінками експертів Інституту соціально-економічної трансформації річний обсяг коштів, які проходять через так звані "конверти" складає близько 60 млрд грн, а Державний бюджет щороку в наслідок їх роботи втрачає щонайменше 18 млрд грн.

"За даними ZN.UA, станом на лютий конвертаційно-транзитних центрів в Україні було близько 600. Тож, перелік вигодонабувачів їхньої роботи точно не буде вичерпним. До того ж, робота конвертаційних центрів неможлива без участі співробітників податкової служби та зазвичай, як і контрабанда, "контролюється" усіма від нацполіції до СБУ", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, РНБО на засіданні 2 квітня вперше в історії України ввела персональні санкції проти десяти контрабандистів, які, за даними спецслужб, є "лідерами" у цій галузі.

Після засідання РНБО 2 квітня Держмитниця відсторонила понад 100 своїх співробітників у різних регіонах.