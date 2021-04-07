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Українські чиновники в 2021 році задекларували 75 млрд гривень у біткоїнах

"Або вони їх нафантазували, або інвесторів у нас більше, ніж ми думали".

Українські чиновники в 2021 році задекларували 75 млрд гривень у біткоїнах
Фото: EPA/UPG

Українські чиновники в 2021 році задекларували 75 млрд гривень у біткоїнах.

Про це повідомив віцепрем’єр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Цього року 652 українських чиновника задекларували 46 351 біткоїни на 75 млрд грн. Або вони їх нафантазували, щоб потім виправдати свій кеш і відбілити гроші, або прогресивних і далекоглядних інвесторів у нас більше, ніж ми думали", - написав Федоров у телеграмі.

На сайті OpenDataBot повідомляється, що найбільше криптовалюти записав у декларації депутат Дніпровської міської ради В’ячеслав Мішалов - 18 тисяч біткоїнів (в еквiвалентi це бiльш нiж 1 млрд доларів США).

Нагадаємо, що серед цих декларантів є 15 народних депутатів. Набйльше криптовалюти має член депутатської групи "За майбутнє" Анатолій Урбанський.

Для порівняння, найбільшим публічним інвестором в біткоїн на березень 2021 року була американська IT-компанія MicroStrategy. В її активі - більше 91 тисячі "монет".

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