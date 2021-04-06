Близько 15 народних депутатів задекларували заощадження у криптовалюті. Загалом заощадження у криптовалюті зафіксували, серед іншого, 10 "слуг народу", один член ОПЗЖ, а також представники депутатських груп "Партія «За майбутнє»" та "Довіра". Три парламентарі: "слуги народу" Дмитро Гурін та Юрій Камельчук, а також членкиня фракції "Голос" Інна Совсун, - вказали у деклараціях, що криптовалютою володіють їхні партнери по шлюбу.

Це виявило Радіо Свобода, проаналізувавши фінансові звіти народних обранців за 2020 рік.

Найбільше криптовалюти має член депутатської групи "Партія «За майбутнє»" Анатолій Урбанський, який вказав, що володіє 4256,3278 Bitcoin та 4256,3278 Bitcoin Cash. У гривневому еквіваленті станом на 5 квітня 2021 року це відповідно близько 6 981 867 306 грн (1 639 630 грн за 1 Bitcoin) та 72 652 536 грн (17 034 грн за 1 Bitcoin Cash).

Ще один народний депутат - член депутатської групи "Довіра" Сергій Вельможний - задекларував 11 428 одиниць криптовалюти MONERO. У гривневому еквіваленті станом на 5 квітня 2021 року це близько 83 909 175 грн (7 341,03 грн за 1 MONERO).

356 одиницями криптовалюти Ethereum та 49 одиницями Bitcoin володіє нині позафракційний Гео Лерос. У гривневому еквіваленті станом на 5 квітня 2021 року це близько 20 811 048 грн (58 516 за 1 Ethereum) та 80 236 030 грн відповідно.

Тим часом нардеп від "Слуги народу" Василь Мокан має найбільше різномаїття криптовалют. Зокрема, він задекларував, що у різних обсягах володіє не лише Bitcoin та Etherium, але і NXT, Ripple та Litecoin.

Водночас голова партії "Голос" Кіра Рудик у 2020 році продала криптовалюту, якою володіла, задекларувавши 505 101 гривню від продажу Bitcoin і 461 080 гривень від продажу Ethereum (їх у неї, згідно з декларацією за 2019 рік, було 1,006 та 31,723809 одиниць відповідно).

Нагадаємо, 2 грудня 2020 року Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про віртуальні активи. За нього проголосували 230 народних депутатів.

У пояснювальній записці до документу зазначено, що він має впорядкувати нормативно-правове регулювання ринку віртуальних активів (криптовалюти) та їх учасників.