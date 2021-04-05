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Зеленський пояснив необхідність візиту в Катар

Україна розглядає цю державу як одного з ключових партнерів у регіоні Затоки.

Зеленський пояснив необхідність візиту в Катар
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський заявив, що його візит в Катар повинен стати імпульсом для розвитку двосторонніх відносин з державою, яку Україна вважає одним із ключових партнерів у регіоні Перської затоки та Арабському світі загалом.

Про це він сказав в інтерв'ю катарським ЗМІ, український переклад якого оприлюднено на сайті президента України.

"Головною метою мого візиту є переговори з керівництвом Держави Катар, зокрема з Еміром Катару Його Високістю шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані та Прем’єр-міністром, міністром внутрішніх справ Катару шейхом Халідом бін Халіфою Аль Тані. Я вважаю, що підтримка високої динаміки політичного діалогу на найвищому рівні між нашими країнами є важливою складовою подальшого розвитку взаємовигідного партнерства. Високо ціную зусилля Катару, який буквально на очах забезпечив собі гідне місце серед найрозвиненіших держав світу", - заявив Зеленський.

Він сказав, що Україна хоче збільшити обсяг економічної співпраці з Катаром та розширити взаємодію в інших сферах, що становлять взаємний інтерес.

Зокрема, Україна розраховує на катарські інвестиції.

"Гарний приклад таких можливостей – концесія катарською компанією QTerminals українського порту Ольвія. Приємно, що такі великі бізнес-гравці виходять на український ринок", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, що починаючи з 2020 року Зеленський здійснив уже два візити до країн Аравійського півострова. У січні 2020 року був Оман, у лютому 2021 року - ОАЕ.

В 2020 році Зеленський скасував візовий режим для громадян Бахрейну, Кувейту, Оману та Саудівської Аравії.

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