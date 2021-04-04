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Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій для ТОП-контрабандистів

Внесення до санкційного списку передбачає блокування рахунків і майна цих осіб.

Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій для ТОП-контрабандистів
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 квітня щодо запровадження персональних санкцій проти "топ-десятки" українських контрабандистів. 

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Внесення до санкційного списку передбачає блокування рахунків і майна цих осіб.

Також, згідно з рішенням РНБО, санкції застосовані до 79 юридичних осіб. Серед них - 11 російських компаній, зокрема Росспівробітництво.

Раніше Зеленський повідомляв, що, за розрахунками експертів, збитки через контрабанду сягають 300 мільярдів гривень, які недоотримав державний бюджет.

Нагадаємо, 2 квітня РНБО ухвалила рішення «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» строком на три роки до десяти фізичних осіб.

Реалізацію та моніторинг ефективності вказаних обмежувальних заходів мають забезпечити Кабінет Міністрів разом з СБУ та Національним банком України.

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