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Українська адвокатура стає лідером в діджиталізації судової системи, - НААУ

Адвокати можуть підтвердити свої повноваження в особистому кабінеті Електронного суду.

Українська адвокатура стає лідером в діджиталізації судової системи, - НААУ
Фото: mirsudrf.ru

В рамках меморандуму про взаємодію і співпрацю між Державною судовою адміністрацією України та Національною асоціацією адвокатів України,державне підприємство «Центр судових сервісів» реалізувало перший етап інтеграції системи «Електронний суд» з Єдиним реєстром адвокатів України. Про це повідомляє прес-служба НААУ, передают Українські Новини.

Відтепер адвокати можуть підтвердити свої повноваження в особистому кабінеті Електронного суду. Для цього користувачу потрібно лише зазначити в особистому профілі що він є адвокатом і пройти валідацію свідоцтва адвоката за реєстром НААУ. Перевірка повноважень здійснюється автоматично шляхом взаємодії з Єдиним реєстром адвокатів України.

Крім того, адвокати можуть створювати електронні ордери кількох видів: ордер на конкретну справу, який надає доступ до документів лише у тій справі, в якій адвокат представляє свого клієнта, а такожзагальний ордер без вказання номеру справи, який дає змогу подавати первинні заяви до суду.

У випадку, коли клієнт адвоката також зареєстрований у системі «Електронний суд», він має надати адвокату доступ до справи самостійно, за допомогою функціоналу довіреностей.

Впровадження цього функціоналу значно спрощує і прискорює процес подачі заяв до суду.

Наступним кроком в рамках співпраці НААУ і ДСА стане інтеграція функціоналу системи Електронний суд, включаючи можливість використання захищеної системи відеоконференцзв’язку, в кабінет адвоката, як складову Єдиного реєстру адвокатів України.

Нагадаємо, у квітні 2020 року НААУ створила Робочу групу з питань впровадження електронного правосуддя, яку очолив заступник голови асоціації Валентин Гвоздій, яка розпочала активну співпрацю з ДСА.

Після кількох раундів консультацій, 22 липня 2020 року Національна асоціація адвокатів України і Державна судова адміністрація України уклали меморандум про співпрацю, який передбачає інтеграцію до системи "Електронний суд" можливостей Єдиного реєстру адвокатів України.

Окрім вже впроваджених сервісів, він також передбачає закріплення за кожним адвокатом "офіційної електронної адреси" (офіційною електронною адресою адвоката вважатиметься кабінет адвоката у ЄРАУ), забезпечення можливості доступу помічників адвокатів до функцій підсистеми "Електронний суд" через особистий електронний кабінет адвоката та низку інших можливостей

Після укладення меморандуму НААУ і ДСА розпочали реалізацію проекту "Активне тестування Електронного суду".

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