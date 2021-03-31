Апеляційний суд залишив Антоненка під вартою

Він ув'язнений вже рік і три місяці.

Київський апеляційний суд залишив під вартою підозрюваного у справі про вбивство Павла Шеремета Андрія Антоненка (Ріфа). Він ув'язнений вже рік і три місяці і перебуватиме під вартою до 21 травня. Ухвала не підлягає касаційному оскарженню.

На сьогоднішньому засідання відбувався розгляд апеляційної скарги сторони захисту на ухвалу Шевченківського районного суду міста Києва від 23 березня про продовження обвинуваченому строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У ході засідання Антоненко перебував за склом.

Фото: Скріншот Антоненко в суді

На думку сторони обвинувачення, тримання під вартою Антоненка має запобігти незаконну тиску на потерпілих свідків, однак з позиції захисника, прокурор наявність такого ризику не обґрунутував, зачитала суддя в ході засідання.

Нагадаємо, що Андрій Антоненко перебуває під вартою з грудня минулого року. Дві інші фігурантки справи - Юлія Кузьменко і Яна Дугарь - також перебували під вартою, але згодом запобіжні заходи пом'якшили.

У грудні Антоненка залишили під вартою попри підозру на ковід. 12 січня стало відомо, що він поскаржився на погіршення здоров’я, у нього в СІЗО почали випадати зуби. Однак 19 січня суд знову відмовився змінювати йому запобіжний захід.

Шеремет загинув у 2016 році в Києві в результаті підриву його авто. До грудня 2019-го в розслідуванні убивства Шеремета не називали підозрюваних в організації та виконанні вибуху. Однак 12 грудня підозрюваними у справі Шеремета правоохоронці назвали музиканта Андрія Антоненка, дитячого хірурга та волонтерку Юлією Кузьменко і медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь.

23 березня Шевченківський районний суд Києва продовжив по 21 травня запобіжні заходи Андрію Антоненку, Юлії Кузьменко та Яні Дугарь. Суд залишив без задоволення клопотання адвокатів Антоненка та Кузьменко щодо пом’якшення їм запобіжних заходів. Так, захист Антоненка просив змінити йому запобіжний захід з тримання під вартою на особисте зобов’язання. Захист Кузьменко просив відпустити її на особисті поруки.