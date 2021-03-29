Народні депутати клопотали про взяття його на поруки.

Фото: Анастасія Іванців

Активісту Роману Ратушному призначили цілодобовий домашній арешт у справі за підозрою у хуліганстві, вчиненому під час акції протесту на Банковій 20 березня (оновлено рішенням суду).

Суддя засвідчила наявність та достатність фактів щодо вчинення правопорушення, не прийняла посилання захисників як підстави до відмови клопотання, і вважає наявними ризики, які вказані в клопотонанні прокурора. Ратушний має носити електронний браслет і цілодобово бути вдома до 24 травня.

Ратушний після оголошення рішення повідомив, що буде його оскаржувати і подавати позов проти заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка та МВС про захист честі та гідності.

Фото: Анастасія Іванців

Адвокатка Євгенія Закревська прокоментувала LB.ua, що єдиним винятком, за яким Ратушний зможе покидати місце проживання — медична допомога. Таким чином Ратушний не зможе брати участь у справах Протасового Яру, брати участь у слідчих експериментах як потерпілий, а також брати участь у справах Майдану, зокрема у справі про побиття студентів 30 листопада та інших.

Народні депутати Ярослав Юрчишин ("Голос") та Володимир Ар'єв ("Європейська солідарність") клопотали про взяття Ратушного на поруки. Також про взяття на поруки клопотали сусіди Ратушного, але суддя відхилила клопотання. Прокуратура просила цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслету.

Правозахисниця Євгенія Закревська під час засідання Печерського райсуду зазначила, що Ратушний не є підозрюваним у кримінальному провадженні, оскільки момент вручення підозри не відповідає даті складення і підписання підозри.

"Є практика Печерського суду невизнання особи підозрюваним, через невчасне вручення підозри. Тому йому не можна обирати запобіжний захід", - заявила вона.

Закревська додала, що з тексту підозри і матеріалів клопотання кваліфікуюча ознака злочину відсутня.

"Заяв від потерпілих не надходило. Сутичок з поліцейськими не встановлено. Предметом, який, вважають, потрібен для заподіяння тілесних ушкоджень вважається фаєр. Жодним чином поліція зазвичай не перешкоджає використанню фаєрів. Цього разу фаєри летіли в будівлю, у цьому вся різниця. Але будівлі не можна надати тілесні ушкодження. В цій справі є надлишкова кваліфікація", - переконана правозахисниця.

Вона також зазначила, що доказів, які доводять вину конкретно Ратушного немає.

Фото: Анастасія Іванців

"Все клопотання базується на скріншотах з відео замміністра Геращенка та МВС. Серед начебто ідентифікованих осіб є демонтоване до відео фото Романа Ратушного з абсолютно іншої акції. І це є фактично єдиним доказом з тих, що представила прокуратура. Роман Ратушний одразу подав вимогу про спростування", - зазначила Закревська.

Роман Ратушний під час засідання підкреслив, що "єдиним доказом є фотографія, яка домонтована до відео Герщаенка".

Фото: Lb.ua

"Я був на акції протесту на Банковій, але інкримінованих дій не вчиняв", - заявив він.

Євгенія Закревська також повідомила, що на протоколі впізнання на фотографії Романа Ратушного є відмітка (рожевий трикутник), якої немає у всіх інших осіб, яких впізнає свідок.

Фото: Twitter Stas Yurchenko

Фото: Twitter Stas Yurchenko Відмітка на фото Ратушного

"Також прошу звернути увагу, що на фото з упізнання у Ратушного є щетина, якої не було на акції і немає зараз. Тобто свідок, яка є співпробітником поліції особливого призначення, описує молодика, але немає нічого що, описувало б Ратушного. Вона описує особу, одяг якої є на відео Геращенка, а обличчя з фото, які їй надали слідчі з відміткою. Це не свідок, відповідно її свідчення не можуть бути доказом", - переконана адвокатка.

Фото: Анастасія Іванців

Нагадаємо, що 20 березня під Офісом президента проходила акція на підтримку Сергія Стерненка. Деякі учасники палили фаєри, обмалювали стіни будівлі та побили скло. Правоохоронці затримали тільки одну людину – Стафійчука – якого назвали "одним з найбільш агресивних учасників акції".

Сам Філімонов у коментарях про події того вечора повідомляв, що биття вікон у план мітингарів не входило.

Стафійчуку та Філімонову оголосили підозри в хуліганстві. Першому обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, а засідання щодо другого перенесли. Також перенесли засідання щодо Олексія Білковського.

Крім цього, у хуліганстві підозрюють активіста Романа Ратушного. Ратушний вимагає спростувати наведену про нього інформацію в ролику Геращенка.

Підозру та цілодобовий домашній арешт отримав і Євген Строкань.

26 березня на чотирьох учасників мітингу під Офісом президента склали адміністративні протоколи. Двом - за використання фаєрів, ще двом - за дрібне хуліганство.

У звіті про акцію спостерігачів громадської організації Ozon йдеться, що приблизно о 19:41 група учасників зібрання (близько 30 людей) запалила фаєри біля входу до ОП. Частина з них також почали кидати фаєри та петарди в будівлю Офісу президента, у вікна та військовослужбовців Нацгвардії, представників поліції, зокрема поліції діалогу, що стояли обличчям до протестувальників біля вхідних дверей у будівлю (близько 40 осіб).