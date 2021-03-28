Трубопровід, на якому сталася аварія, був прокладений у 1974 році.

У Печерському районі столиці стався прорив тепломережі, внаслідок якого без тепла залишилися 133 будинки.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Прорив стався сьогодні о 13:50 на вул. Рибальській, 13.

За інформацією КМДА, аварійна бригада КП "Київтеплоенерго" працює над ліквідацією аварії.

"Це пошкодження магістрального трубопроводу діаметром 600 мм з витоком теплоносія на поверхню. Його одразу було оперативно локалізовано аварійною бригадою КП «Київтеплоенерго»", - йдеться у повідомленні.

Наразі розпочато ремонтні роботи. На час їх проведення послуги теплопостачання тимчасові призупинені для 133 будинків.

У КМДА уточнили, що трубопровід, де сталося пошкодження, був прокладений у 1974 році.

На відео з місця події, оприлюдненому порталом "Київ оперативний", видно, що стовп води та пару піднімається на висоту кількох поверхів.

Нагадаємо, 14 лютого у Києві стався прорив водопроводу на вулиці Попудренка, 52.Внаслідок інциденту було підтоплено вулиці Попудренка і Гната Хоткевича.