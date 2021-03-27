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У Києві за добу виявили 1226 випадків ковіду

Померли 39 людей.

У Києві за добу виявили 1226 випадків захворювання на коронавірус. Померли 39 людей.

Про це повідомили у Київраді.

Серед захворілих: 702 жінки віком від 18 до 99 років, 456 чоловіків віком від 18 до 96 років, 28 дівчаток від 1 до 17 років та 40 хлопчиків від 1 місяця до 16 років.

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Деснянському (262), Дарницькому (202) та Оболонському (173).

До лікарень столиці госпіталізували 151 пацієнта з COVID-19 та 581 пацієнта з підозрою на коронавірус та пневмоніями.

Одужали за минулу добу 464 особи.

Зазначимо, підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 158 993. Коронавірус подолали 104 617 мешканців. За період пандемії у столиці 3274 летальних випадки від вірусу.

Нагадаємо, за минулу добу, 26 березня в Україні зафіксували 17 424 нових випадків коронавірусу. Летальних випадків – 290.

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