У Тернополі вирішили посилити карантин

Учнів 5-11 класів відправляють на "дистанційку", на годину скорочують час роботи ресторанів.

Тернопіль з п’ятниці, 26 березня, посилює карантинні обмеження. Таке рішення ухвалили на засіданні міського штабу по боротьбі з коронавірусом.

Про це повідомив міський голова Сергій Надал.

Зокрема, рекомендовано встановити режим роботи в усіх закладах громадського харчування до 22.00.

Протягом наступного тижня учні 5-11 класів мають навчатися дистанційно. Початкова школа і дитячі садки працюватимуть у звичайному режимі.

Також запроваджується обмеження на перевезення у таксі - не більше 3-х пасажирів. Управлінню транспорту разом із патрульною поліцією наказали забезпечити контроль за проведенням дезінфекції автомобілів таксі.

Як повідомляли, у "червоній" Івано-Франківській області почали відкривати садки і школи.