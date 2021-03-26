СБУ заявила, що припинила діяльність "приватної військової компанії" Семенченка і "агента НАБУ" Шевченка
СБУ заявила, що припинила діяльність "приватної військової компанії" Семенченка і "агента НАБУ" Шевченка
Іван Козленко: «Демократичні процедури в сфері культури більше не мають значення»
Іван Козленко: «Демократичні процедури в сфері культури більше не мають значення»
У "Нафтогазі" назвали ціну на газ для українців з квітня
У "Нафтогазі" назвали ціну на газ для українців з квітня
Атака Козака. Как Россия пытается слить нормандскую повестку
Атака Козака. Как Россия пытается слить нормандскую повестку
ПВК імені Семенченка
ПВК імені Семенченка
Годовую цену газа определили без Кабмина
Годовую цену газа определили без Кабмина
Що відбувається в мирному процесі
Що відбувається в мирному процесі
Печерський суд заблокував низку українських видань
Печерський суд заблокував низку українських видань
“Невстановлена підривниця”: у суді показали відео з імовірною новою фігуранткою у справі Шеремета
“Невстановлена підривниця”: у суді показали відео з імовірною новою фігуранткою у справі Шеремета
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

У Тернополі вирішили посилити карантин

Учнів 5-11 класів відправляють на "дистанційку", на годину скорочують час роботи ресторанів.

У Тернополі вирішили посилити карантин
Фото: facebook/Сергій Надал

Тернопіль з п’ятниці, 26 березня, посилює карантинні обмеження. Таке рішення ухвалили на засіданні міського штабу по боротьбі з коронавірусом.

Про це повідомив міський голова Сергій Надал.

Зокрема, рекомендовано встановити режим роботи в усіх закладах громадського харчування до 22.00.

Протягом наступного тижня учні 5-11 класів мають навчатися дистанційно. Початкова школа і дитячі садки працюватимуть у звичайному режимі.

Також запроваджується обмеження на перевезення у таксі - не більше 3-х пасажирів. Управлінню транспорту разом із патрульною поліцією наказали забезпечити контроль за проведенням дезінфекції автомобілів таксі.

Як повідомляли, у "червоній" Івано-Франківській області почали відкривати садки і школи.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також