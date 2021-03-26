У Тернополі вирішили посилити карантин

Тернопіль з п’ятниці, 26 березня, посилює карантинні обмеження. Таке рішення ухвалили на засіданні міського штабу по боротьбі з коронавірусом.
Про це повідомив міський голова Сергій Надал.
Зокрема, рекомендовано встановити режим роботи в усіх закладах громадського харчування до 22.00.
Протягом наступного тижня учні 5-11 класів мають навчатися дистанційно. Початкова школа і дитячі садки працюватимуть у звичайному режимі.
Також запроваджується обмеження на перевезення у таксі - не більше 3-х пасажирів. Управлінню транспорту разом із патрульною поліцією наказали забезпечити контроль за проведенням дезінфекції автомобілів таксі.
Як повідомляли, у "червоній" Івано-Франківській області почали відкривати садки і школи.