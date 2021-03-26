За добу в Києві з ковідом госпіталізували 112 осіб

На сьогодні столиця підготувала майже 6 тисяч ліжок для прийому хворих.

За минулу добу в Києві зафіксували 1164 нових випадки захворювання на коронавірус.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Так, захворіли 650 жінок віком від 18 до 96 років, 461 чоловік віком від 19 до 92 років, а також 28 дівчаток від 1 до 17 років та 25 хлопчиків від 8 місяців до 17 років.

Загалом у столиці зафіксовано 157 767 випадків ковіду. Від ускладнень захворювання за добу померли 37 киян, загалом у столиці було 3235 летальних випадків.

Госпіталізували за добу 112 пацієнтів. Також 675 осіб доставили до лікарень з підозрою на коронавірус та пневмоніями. Одужала за добу 431 людина, загалом - 104 153.

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (250), Дніпровському (205) та Деснянському (202)

"Зважаючи на значну кількість пацієнтів у важкому стані та ускладнений перебіг хвороби, зросла останнім часом і смертність від вірусу. Тільки за останній тиждень у Києві від коронавірусу померли 220 людей. Наймолодшому з них був 31 рік. Найстаршим – двом жінкам – по 95 років", - зазначив Кличко.

Мер наголосив, що на сьогодні столиця підготувала майже 6 тисяч ліжок для прийому хворих на коронавірус у комунальних медзакладах. Також у лікарнях загалом є 573 апарати штучної вентиляції легень, 1254 концентратори кисню, майже 4 тисячі ліжок обладнані подачею кисню.

Однак, зауважив Кличко, з такою динамікою захворюваності і цього ресурсу вже скоро буде недостатньо.

"А місць у відомчих медзакладах, де є 11 тисяч ліжок, медперсонал, Києву так і не надали. Незважаючи на всі наші численні звернення до уряду та МОЗ. А всі ці лікарні, підкреслю, знаходяться в столиці",- додав мер.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксували найбільшу за час епідемії кількість захворілих на ковід - 18 132.