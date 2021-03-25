​Данія продовжила заборону на застосування вакцини AstraZeneca на три тижні

Данія оголосила про рішення продовжити мораторій на застосування вакцини AstraZeneca, попри те, що Європейське агентство з лікарських засобів визнало її "безпечною та ефективною", не знайшовши зв'язку між щепленнями і виникненням тромбів.

Про це повідомляє Agence France Presse.

Данія першою призупинила використання вакцини AstraZeneca ще в середині березня.

"Сьогодні ми вирішили продовжити цю паузу ще на три тижні, до 18 квітня", - сказав на пресконференції в четвер директор Управління охорони здоров'я Данії Сорен Бростром.

"Ми обговорили це з вітчизняними експертами, у яких досі залишаються занепокоєння. Тому було прийнято рішення зберегти пазу", - пояснив він.

Більшість європейських держав прислухалися до заяви регулятора і відновили щеплення вакциною AstraZeneca, але країни Північної Європи вона переконала не до кінця. Фінляндія та Ісландія зараз використовують її тільки для старших людей. Швеція і Норвегія поки що не відновили щеплень.

Нагадаємо, що 18 березня Європейське агентство з лікарських засобів заявило, що не бачить будь-яких ознак того, що вакцина AstraZeneca може викликати тромби.

19 березня з подібною заявою виступила й Всесвітня організація здоров'я.