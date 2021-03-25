Фото: Офіс президента

Перший президент України Леонід Кравчук вакцинувався від коронавірусної хвороби, пише "Укрінформ" з посиланням на відео Офісу президента.

Йому зробили ін'єкцію вакцини AstraZeneca/CoviShield.

Кравчук отримав право на вакцину за віком. З 22 березня прийшла черга на щеплення громадян України старше 80 років, а Кравчуку в січні 2021 року виповнилось 87 років.

82-річний другий президент Леонід Кучма також отримав право на вакцину, але поки що про його щеплення не повідомлялося.

Нагадаємо, що з липня 2020 року Леонід Кравчук на громадських засадах представляє Україну у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях.

Він був президентом у 1991-1994 роках.