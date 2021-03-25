Розслідувач Bellingcat Христо Грозєв помістив українські спецслужби у світовий ТОП-7

У списку від Грозєва Україна розташована вище від Росії.

Болгарський журналіст Христо Грозєв з організації розслідувачів Bellingcat, який займається вивченням і інформаційною боротьбою з російськими спецслужбами, назвав свій ТОП-7 спецслужб світу.

У своєму рейтингу він поставив Україну вище Росії, повідомляє LIGA.net.

"Використовуючи певний набір критеріїв, я розмістив розвідувальні служби України вище російських - частково через недавні зухвалі операції щодо екстракції на зразок операції Цемаха або щодо ПВК Вагнера", - пояснив він.

Gave an interview to Ukraine's @LIGAnet where I was asked to rank, subjectively, the top 5 intel agencies. Using a particular set of criteria, I ranked Ukraine's intel services over Russia's - partly because of recent daring extraction ops, like the Tsemakh and Wagnerian ops. — Christo Grozev (@christogrozev) March 24, 2021

У списку від Грозєва на першому місці спецслужби Ізраїлю, далі - Китаю та Нідерландів. На четвертому місці Британія, далі - США, Україна та Росія.

Розслідувач Bellingcat уточнив, що, як і раніше, не коментує розслідування щодо так званого Вагнергейту.

"А чутки, поширювані сьогодні в Україні про те, що ми "отримали наводку від західної розвідки про саботаж", є просто дикими і безвідповідальними вигадками", - резюмував він.

Як повідомляли, Грозєв прибув в Україну 11 березня. Тоді журналіст наголосив, що не має коментарів щодо розслідування, оскільки воно ще триває.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що група Bellingcat розслідує зрив масштабної спецоперації із затримання в Білорусі бійців російської ПВК "Вагнер", які брали участь у бойових діях на Донбасі і воювали проти ЗСУ. Перша частина розслідування має бути опублікована вже цього місяця.

29 липня під Мінськом було затримано 33 членів ПВК "Вагнер". 12 серпня Офіс генерального прокурора звернувся до Генпрокуратури Білорусі із запитами про видачу 28 затриманих, оскільки їх підозрюють в участі у війні на Донбасі на боці бойовиків. Дев’ятеро з них - громадяни України. 14 серпня стало відомо, що Білорусь віддала Росії 32 із 33 затриманих "вагнерівців". Після чого низка українських ЗМІ повідомили, що СБУ та Головне управління розвідки Міноборони готували операцію затримання членів ПВК "Вагнер".

Про операцію нібито було відомо президенту Володимиру Зеленському та главі Офісу президента Андрію Єрмаку та ряду чиновників ОП, а внаслідок витоку інформації про неї довідалися білоруські спецслужби.

У Головному управлінні розвідки Міноборони цю версію спростували, заявивши, що поїздка бойовиків ПВК "Вагнер", під час якої їх затримали в Білорусі, є спецоперацією російських спецслужб. Єрмак назвав інформацію про нібито причетність українських спецслужб до появи і затримання російських бойовиків у Білорусі спланованою дезінформацією.

15 вересня на засіданні Ради генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила, що у справі "вагнерівців" відкрито три кримінальні провадження.

3 березня 2021 року в.о. директора ДБР запевнив, що розслідування зриву операції по "вагнерівцях" триває.