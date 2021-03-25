СБУ прийшла з обшуком в офіси "Українського вибору" Медведчука в справі про сприяння окупації Криму

Учасники ГО «Всеукраїнський громадський рух «Український вибір» під час анексії півострова та у подальшому активно підтримували окупаційні органи влади.

Фото: СБУ

Служба безпеки України влаштувала обшуки в офісах ГО "Український вибір", пов'язаної з нардепом ОПЗЖ Віктором Медведчуком.

Представники організації обґрунтовано підозрюються у сприянні у 2014 році проведенню незаконного референдуму і виборів у тимчасово анексованих АР Крим та Севастополі, повідомили у пресслужбі СБУ. "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерела в правоохоронних органах пишуть, що слідчі дії проходять у офісах в Києві та Дніпрі.

"Встановлено, що учасники ГО «Всеукраїнський громадський рух «Український вибір» під час анексії півострова та у подальшому активно підтримували окупаційні органи влади. Вони стали представниками незаконних виборчих комісій і дільниць, брали участь у діяльності незаконного збройного формування «Самооборона Криму»", - зазначили в Службі безпеки.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Окрім того, учасники незаконних збройних формувань незаконно переслідували українських активістів і захоплювали адміністративних будівель органів влади України.

"Організатори ГО імітували ліквідацію 210 осередків, які знаходились на півострові. Проте жодних документів до Мінюсту України не подавалось. Організація продовжувала проводити у Криму діяльність на шкоду державній безпеці України. Лише у 2017 році припинення діяльності осередків «Українського вибору» у Криму було оформлено згідно з чинним українським законодавством. За версією слідства, ці факти можуть свідчити про створення уявної непричетності керівництва ГО «Всеукраїнський громадський рух «Український вибір – Право народу» до протиправної діяльності її осередків на території АР Крим", - додали в СБУ.

Правоохоронці стверджують, що отримали беззаперечні докази, того, що керівництво і представники ГО брали участь в організації та проведенні незаконного референдуму і незаконних виборів на тимчасово окупованій території АР Крим та Севастополя після тимчасової анексії півострова РФ. За попередньою версією слідства, вони також причетні до вчинення інших злочинних дій.

Слідчі СБ України проводять слідчі дії у межах розпочатого кримінального провадження за ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення учасникам про підозри за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ст 111 (державна зрада).

"Український вибір" був заснований у квітні 2012 року Віктором Медведчуком. Організація декларувала відмову від вступу до ЄС і посилення зв'язків з Росією. У 2014 році депутати Закарпатської облради заборонили діяльність цієї організації на території області.

У лютому 2014, коли починалося захоплення Криму, українські ЗМІ з посиланням на джерела в правоохоронних органах писали, що голова "Громадського руху "Український вибір" Віктор Медведчук може бути причетний до ситуації в Кримській автономії.