СБУ заявила, що припинила діяльність "приватної військової компанії" Семенченка і "агента НАБУ" Шевченка

За версією слідства, діяльність “ПВК” була спрямована на підготовку до вчинення тяжких злочинів, зокрема проти основ національної безпеки.

Служба безпеки України викрила та припинила діяльність незаконного збройного формування, так званої “приватної військової компанії”.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За версією слідства, її діяльність була спрямована на підготовку до вчинення тяжких злочинів, в т.ч. проти основ національної безпеки.

“За даними СБУ, до складу компанії входило понад 150 осіб, а сама організація діяла під прикриттям охоронних фірм і громадських організацій. Підготовка членів «ПВК» відбувалась на спеціально облаштованій тренувальній базі в Київській області – там проходили бойові вишколи, тренування поводження зі зброєю, навики військових бойових дій. Також частина членів військової компанії навчалася у центрах підготовки за кордоном”, - йдеться у повідомленні.

За інформацією слідства, контроль та координацію діяльності групи здійснювали 15 громадян України. Вони, зокрема, вербували її потенційних учасників, надаючи перевагу колишнім військовим і правоохоронцям з досвідом участі у бойових діях. Окремо слідчими отримано дані про участь фігурантів справи в укладанні контрактів між “ПВК” та представниками різноманітних організацій країн Близького Сходу. Також зафіксовано пропозиції організувати поставки зброї до цих країн.

“За даними слідства Головного управління СБУ в м. Києві та Київській області, організаторами такої діяльності були колишній народний депутат України Семен Семенченко та Євген Шевченко, відомий широкому загалу, як «позаштатний агент НАБУ». Окрім цього, за версією слідства, Семен Семенченко та Євген Шевченко є можливими організаторами та учасниками протиправної схеми із ввезення поза митним контролем військових запчастин і товарів подвійного призначення з Російської Федерації, які згодом продавали державним підприємствам оборонної сфери за завищеними цінами”, - сказано у повідомленні.

Співробітники СБУ провели близько 80 обшуків в офісах компанії та помешканнях фігурантів. Вилучено майже 5,5 тисяч набоїв, 7 реактивних протитанкових гранат РПГ-26, ручний кулемет Калашнікова, 2 автоматичні гвинтівки, 3 пістолети, 3 автомати Калашнікова, 7 помпових рушниць, 38 гранатометних пострілів ВОГ-25, 21 гранату (зокрема, Ф-1 та РГД-5), засоби зв’язку, тощо.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру за статтею 260 Кримінального кодексу - створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань. Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.

Нагадаємо, 17 серпня 2020 року з‘явилася інформація про те, що СБУ нібито планувала спецоперацію із затримання найманців російської приватної військової компанії "Вагнер", що воювали проти України на Донбасі, котра "зірвалася після наради в Офісі президента". Про зрив операції повідомив агент НАБУ Євген Шевченко. Згодом з посиланням на власні джерела про це заявив головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Теперішній голова ГУР Міноборони Кирило Буданов назвав версію про спецоперацію СБУ із російськими бойовиками "Вагнера" розробкою російських спецслужб.