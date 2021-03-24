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Окупанти на Донбасі тричі обстріляли українські позиції

Бойових втрат серед українських військових внаслідок ворожих обстрілів немає.

Окупанти на Донбасі тричі обстріляли українські позиції
Фото: EPA/UPG

З початку цієї доби, 24 березня, було зафіксовано три ворожі обстріли позицій українських захисників в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Про це повідомляє пресцентр Операції об’єднаних сил.

“Неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, противник відкривав вогонь у бік позицій українських захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм. Поблизу Авдіївки, російсько-окупаційні війська вели вогонь у бік позицій наших захисників з гранатометів різних типів, а в районі Лебединського – ворог здійснив обстріл з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї”, - йдетьсяу повідомленні.

За інформацією штабу бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає. Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ.

“Дії російських окупантів вкотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись існуючих домовленостей”, - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 23 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

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