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Офіс президента третій день відмивають від графіті. Фоторепортаж

Табличку "Президент України" вже відчистили. 

Фото: Lb.ua
Будівлю Офісу президента третій день відмивають від графіті, нанесених під час акції на підтримку Сергія Стерненка 20 березня.

За попередніми оцінками, процес очищення будівлі міг зайняти близько чотирьох днів. Сьогодні клінингова компанія відчищала стіни, а табличка "Президент України" була відмита раніше, повідомив кореспондент LB.ua. 

Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua

Прибиральники також відмивають від фарби вікна.

Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
"5 канал" повідомляв, що для виведення написів їх спочатку обробляють спеціальною хімічною речовиною і заклеюють плівкою, щоб реактиви діяли швидше. Після цього їх змивають струменем пари, що подається під тиском. 

Крім клінінгової компанії, над відмиванням ОПУ працювали і громадські активісти. 

Нагадаємо, за попередніми експертними оцінками, пошкодження будівлі внаслідок суботньої акції під Офісом Президента оцінюються приблизно у 2 мільйони гривень. Йдеться не лише про помальовані фасади, а й про розбите скло. 

Після мітингу під ОПУ було затримано одного активіста - Влада Сорда - якого поліція ідентифікувала як людину, котра била скло в дверях. Йому інкримінують хуліганство.

Аналогічну статтю пред'явили організатору акції Сергію Філімонову. Сорда суд вже відправив під цілодобовий домашній арешт, Філімонову запобіжний захід обирають сьогодні. 

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