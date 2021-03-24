Офіс президента третій день відмивають від графіті. Фоторепортаж

За попередніми оцінками, процес очищення будівлі міг зайняти близько чотирьох днів. Сьогодні клінингова компанія відчищала стіни, а табличка "Президент України" була відмита раніше, повідомив кореспондент LB.ua.
Прибиральники також відмивають від фарби вікна.
Крім клінінгової компанії, над відмиванням ОПУ працювали і громадські активісти.
Нагадаємо, за попередніми експертними оцінками, пошкодження будівлі внаслідок суботньої акції під Офісом Президента оцінюються приблизно у 2 мільйони гривень. Йдеться не лише про помальовані фасади, а й про розбите скло.
Після мітингу під ОПУ було затримано одного активіста - Влада Сорда - якого поліція ідентифікувала як людину, котра била скло в дверях. Йому інкримінують хуліганство.
Аналогічну статтю пред'явили організатору акції Сергію Філімонову. Сорда суд вже відправив під цілодобовий домашній арешт, Філімонову запобіжний захід обирають сьогодні.