Геращенко назвав протест на Банковій спробою спровокувати кровопролиття
Геращенко назвав протест на Банковій спробою спровокувати кровопролиття
Вірменія: передчуття «вірменського Медведчука»
Вірменія: передчуття «вірменського Медведчука»
"Слуга народу" скликає позачергове засідання Ради через події на Банковій
"Слуга народу" скликає позачергове засідання Ради через події на Банковій
​Незакріплена кришка люка у Львові вбила дитину в машині, що проїжджала повз
​Незакріплена кришка люка у Львові вбила дитину в машині, що проїжджала повз
Київ та Одеська область офіційно перейдуть у "червону зону" 23 березня
Київ та Одеська область офіційно перейдуть у "червону зону" 23 березня
У Долині нарцисів на Закарпатті зайнялася пожежа
У Долині нарцисів на Закарпатті зайнялася пожежа
Пошкодження будівлі Офісу Президента після суботньої акції оцінили у 2 млн грн
Пошкодження будівлі Офісу Президента після суботньої акції оцінили у 2 млн грн
Трильйони Байдена: як Україна і світ імпортують інфляцію зі США
Трильйони Байдена: як Україна і світ імпортують інфляцію зі США
У Польщі знову потрапив в аварію український автобус, є загиблий (оновлено)
У Польщі знову потрапив в аварію український автобус, є загиблий (оновлено)
ГоловнаСуспільствоПодії

МВС готує нові підозри учасникам мітингу під Офісом президента, - Геращенко

"Всі будуть обґрунтовані та підтверджені фактами й відеоматеріалами".

МВС готує нові підозри учасникам мітингу під Офісом президента, - Геращенко
Фото: mvs.gov.ua

Міністерство внутрішніх справ готує ще кілька підозр за пошкодження будівлі Офісу президента під час мітингу 20 березня на підтримку засудженого активіста Сергія Стерненка.

Про це в ефірі "Суспільного" заявив заступник голови МВС України Антон Геращенко.

"Зараз слідчі з прокурорами передивились відео і готується ще декілька підозр, які всі будуть обґрунтовані та підтверджені фактами й відеоматеріалами. Це ті особи, які спотворили державне майно, які робили наругу над державними символами", – сказав Геращенко.

Нагадаємо, ввечері 20 березня на Банковій вулиці біля Офісу президента відбулася акція на підтримку Сергія Стерненка, який знаходиться під вартою в Одеському СІЗО після обвинувального вироку.

Її учасники застосували фаєри, димові шашки, петарди та феєрверки, облили фарбою та розписали стіни будівлі, побили кілька шибок, підпалили табличку "Президент України".

Після акції під Офісом президента поліція відкрила кримінальне провадження, за статтею хуліганство затримали 26-річного Владислава Стафійчука.

Пошкодження будівлі Офісу Президента після акції оцінили у 2 млн грн.

Приморський районний суд Одеси 23 лютого засудив на сім років і три місяці активіста Сергія Стерненка у справі за обвинуваченням у викраденні в 2015 році депутата Комінтернівської райради Одеської області від проросійської партії "Родіна" Сергія Щербича з метою відмовитися від ще неотриманого депутатського мандату.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також