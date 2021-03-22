МВС готує нові підозри учасникам мітингу під Офісом президента, - Геращенко

Міністерство внутрішніх справ готує ще кілька підозр за пошкодження будівлі Офісу президента під час мітингу 20 березня на підтримку засудженого активіста Сергія Стерненка.

Про це в ефірі "Суспільного" заявив заступник голови МВС України Антон Геращенко.

"Зараз слідчі з прокурорами передивились відео і готується ще декілька підозр, які всі будуть обґрунтовані та підтверджені фактами й відеоматеріалами. Це ті особи, які спотворили державне майно, які робили наругу над державними символами", – сказав Геращенко.

Нагадаємо, ввечері 20 березня на Банковій вулиці біля Офісу президента відбулася акція на підтримку Сергія Стерненка, який знаходиться під вартою в Одеському СІЗО після обвинувального вироку.

Її учасники застосували фаєри, димові шашки, петарди та феєрверки, облили фарбою та розписали стіни будівлі, побили кілька шибок, підпалили табличку "Президент України".

Після акції під Офісом президента поліція відкрила кримінальне провадження, за статтею хуліганство затримали 26-річного Владислава Стафійчука.

Пошкодження будівлі Офісу Президента після акції оцінили у 2 млн грн.

Приморський районний суд Одеси 23 лютого засудив на сім років і три місяці активіста Сергія Стерненка у справі за обвинуваченням у викраденні в 2015 році депутата Комінтернівської райради Одеської області від проросійської партії "Родіна" Сергія Щербича з метою відмовитися від ще неотриманого депутатського мандату.