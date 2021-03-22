48-річний командир відділення 8-ї пожежно-рятувальної частини Одеси помер під час ліквідації пожежі на Магістральної вулиці.

Фото: Думська

Знайомі померлого рятувальника повідомили "Думській", що його звали Сергій Гринько. За їхніми даними, вогнеборець загинув унаслідок травм, які отримав, коли під час гасіння пожежі впав з даху двоповерхового будинку. У загиблого залишилося двоє неповнолітніх дітей.

Фото: Думська

За даними обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, пожежа у двоповерховому приватному житловому будинку на вул. Магістральна, 59 виникла близько 13:00 22 березня. Рятувальники пожежу локалізували о 13:31 та її ліквідували о 13:52 на площі 120 кв. м. До ліквідації пожежі від ДСНС залучались 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 24 чоловіка особового складу.

"Під час ліквідації пожежі до бригади швидкої медичної допомоги звернувся зі скаргою на погіршення самопочуття командир відділення 8-ї державної пожежно-рятувальної частини. Медичні працівники намагались надати необхідну допомогу, але рятувальник (1973 року народження) помер в кареті швидкої медичної допомоги. Причина події встановлюється", - сказано в повідомленні.

Згодом у ДСНС повідомили, що Сергій Гринько пропрацював у відомстві майже 23 роки. Керівництво обласного управління ДСНС висловило співчуття родині загиблого.