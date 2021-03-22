48-річний командир відділення 8-ї пожежно-рятувальної частини Одеси помер під час ліквідації пожежі на Магістральної вулиці.
Знайомі померлого рятувальника повідомили "Думській", що його звали Сергій Гринько. За їхніми даними, вогнеборець загинув унаслідок травм, які отримав, коли під час гасіння пожежі впав з даху двоповерхового будинку. У загиблого залишилося двоє неповнолітніх дітей.
За даними обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, пожежа у двоповерховому приватному житловому будинку на вул. Магістральна, 59 виникла близько 13:00 22 березня. Рятувальники пожежу локалізували о 13:31 та її ліквідували о 13:52 на площі 120 кв. м. До ліквідації пожежі від ДСНС залучались 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 24 чоловіка особового складу.
"Під час ліквідації пожежі до бригади швидкої медичної допомоги звернувся зі скаргою на погіршення самопочуття командир відділення 8-ї державної пожежно-рятувальної частини. Медичні працівники намагались надати необхідну допомогу, але рятувальник (1973 року народження) помер в кареті швидкої медичної допомоги. Причина події встановлюється", - сказано в повідомленні.
Згодом у ДСНС повідомили, що Сергій Гринько пропрацював у відомстві майже 23 роки. Керівництво обласного управління ДСНС висловило співчуття родині загиблого.