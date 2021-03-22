З місця події були вилучені металеві уламки, ймовірно, від гранати Ф-1 та підривача.

Поліція Луганської областї встановлює обставини підриву місцевого мешканця на вибуховому пристрої.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

В неділю, 21 березня, до чергової частини Щастинського районного відділу поліції надійшло повідомлення від диспетчера швидкої медичної допомоги про те, що лікарні госпіталізовано 42-річного місцевого мешканця з діагнозом мінно-вибухова травма, осколкові поранення лівої кисті та лівої гомілки.

"Встановлено що у селищі Оріхове-Донецьке Новоайдарського району, яке межує з окупованою територією, троє місцевих мешканців виносили дошки із сараю та грузили їх у лафет для подальшого транспортування. Під час підняття дошки з землі стався вибух, внаслідок якого один з чоловіків отримав тілесні ушкодження", - йдеться у повідомленні.

Фото: lg.npu.gov.ua

Зазначається, що домоволодіння, на території якого стався вибух, знаходиться на околиці населеного пункту, розташоване в безпосередній близькості до лінії розмежування, є нежилим та нічим не огороджене.

З місця події були вилучені металеві уламки (ймовірно, від гранати Ф-1) та підривача, які будуть спрямовані на експертизу до НДЕКЦ.

Фото: lg.npu.gov.ua

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 258 Кримінального кодексу (терористичний акт). Проводиться досудове слідство.

Нагадаємо, у лютому на Рівенщині знайшли схрон з вибухівкою та зброєю.