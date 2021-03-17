За попередньою інформацією, двоє невідомих забрали з банкомату касети з грошима.

Фото: dp.informator.ua

У ніч на середу, 17 березня, на проспекті Олександра Поля у Дніпрі у відділенні "Ощадбанку" пролунав вибух. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

Про це повідомляє місцеве видання "Інформатор".

За інформацією очевидців, вибух стався близько 3:20.

На місце прибули співробітники поліції, слідчого управління, служби охорони, а також вибухотехніки. Особи відповідальних за подію поки не встановили. Наразі поліцейські з’ясовують деталі інциденту.

Фото: dp.informator.ua

Фото: dp.informator.ua

Фото: dp.informator.ua

Сайт "Дніпро оперативний" пише, що двоє невідомих підірвали вибухівкою банкомат, розміщений у відділенні банку та забрали звідти касети з грошима. За словами очевидця, чоловіки втекли у сусідні двори.

На сайті обласної поліції повідомлення про інцидент наразі немає.