Український військовий отримав бойову травму неподалік Водяного

Збройні формування Російської Федерації на Донбасі надалі ігнорують режим припинення вогню та обстрілюють позиції підрозділів Об'єднаних сил. Протягом минулої доби, 16 березня, в районі проведення операції ОС було зафіксовано дев’ять порушень режиму припинення вогню. Український військовий отримав бойову травму.

Про це повідомляє пресцентр ООС у ранковому зведенні.

Окупанти відкривали вогонь із мінометів 82-го калібру, великокаліберних кулеметів, ручних та станкових протитанкових гранатометів поблизу Водяного, що на Приазов’ї. Внаслідок обстрілу бойову травму отримав військовослужбовець Збройних Сил України.

"Захисника оперативно доправили до лікувального закладу, де йому надають необхідну медичну допомогу. Стан здоров’я військовослужбовця - задовільний", - повідомляють у штабі.

З ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї противник здійснив обстріл неподалік населених пунктів Талаківка та Гнутове, а біля Павлополя - з великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів. У передмісті Авдіївки та Лебединського ворог обстрілював позиції українських захисників зі стрілецької зброї.

Поблизу Південного збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру, великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. На обстріли противника українські захисники відповідали вогнем у відповідь.

Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації на непідконтрольній території. Зокрема, за минулу добу окупанти російсько-окупаційних військ суттєво збільшили кількість обстрілів. Наголошується, що чимало обстрілів позицій Збройних Сил України має прицільний характер.

"На фоні чергової зустрічі Тристоронньої контактної групи, що триває у ці дні, основною метою відвертих ігнорувань Мінських домовленостей залишається ураження особового складу та провокування підрозділів Збройних Сил України на відкриття вогню у відповідь. Для припинення провокацій українською стороною СЦКК через СММ ОБСЄ оперативно вводився режим тиші, а під час тривалого обстрілу в районі населеного пункту Водяне, режим “Тиша” вводився тричі. Про всі порушення з боку окупантів українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм", - сказано в повідомленні.

У штабі наголошують, що Збройні Сили України неухильно дотримуються досягнутих домовленостей щодо припинення вогню та є послідовними у виконанні взятих на себе зобов'язань.

Від початку поточної доби, 17 березня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.