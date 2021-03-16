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Окупанти на Донбасі 7 разів обстріляли українські позиції

Українські військові відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед українських бійців немає.

Окупанти на Донбасі 7 разів обстріляли українські позиції
Фото: t.me/Tsaplienko/366

З початку цієї доби, 16 березня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” з боку збройних формувань РФ було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Зазначається, що окупанти зокрема відкривали вогонь із мінометів 82-го калібру, великокаліберних кулеметів, ручних та станкових протитанкових гранатометів поблизу Водяного, що на Приазов’ї.

“З ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї противник здійснив обстріл неподалік населених пунктів Талаківка та Гнутове, а біля Павлополя – з великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів. У передмісті Авдіївки та Лебединського ворог обстрілював позиції українських захисників зі стрілецької зброї”, - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що на дії російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає. Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців.

Окрім того, 15 березня міні-БПЛА СММ ОБСЄ зафіксував на полігоні, поблизу населеного пункту Круглик, 27 танків противника.

“Озброєння було розміщене за межами виділених місць зберігання озброєння, що вказує на те, що противник і надалі проводить навчання, а також нарощує озброєння та кількість військової техніки, демонструючи свою готовність до провокативних дій та силового сценарію”, - йдетьсяу заяві.

Також Місією було повідомлено про втрату контролю над просторовим положенням БПЛА середнього радіусу дії в районі Петрівки. Українська сторона СЦКК інформує, що падіння БПЛА місії було спричинене роботою станцій РЕБ противника. 

Окрім того, за інформацією штабу ООС, противник продовжує роботи з обладнання нових ліній оборони.

“Передові підрозділи ЗСУ зафіксували проведення інженерних робіт з поглиблення та розширення в сторону позицій української сторони біля населеного пункту Широкине, поблизу Маріуполя, а також в районі населеного пункту Залізне, Торецького району. Такі дії ворога є прямим порушенням додаткових заходів з посилення режиму припинення вогню”, - мовиться у повідомленні.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 15 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню.

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