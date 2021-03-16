Урядові ресурси України намагалися атакувати російські хакери, - СБУ

Кіберфахівці Служби безпеки заблокували масштабну кібератаку хакерського угруповання "Armageddon", підконтрольного ФСБ Росії.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що через дії хакерів куратори з країни-агресора могли отримати доступ до секретних даних вищих органів державної влади України. Однак, завдяки оперативному реагуванню, вдалося нейтралізувати наслідки та усунути передумови для потенційного несанкціонованого доступу до державних інформаційних ресурсів.

Про виявлені кіберзагрози СБУ поінформувала органи державної влади через платформу «MISP-UA».

На цій платформі Ситуаційний центр кібербезпеки СБУ розмістив: відповідні індикатори кіберзагроз; рекомендації щодо заходів із виявлення і попередження фактів несанкціонованого втручання; інструменти для пошуку шкідливого програмного забезпечення.

"Наразі СБУ спільно з Департаментом нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора вживає всі необхідні заходи для фіксації численних кібератак з боку іноземних спецслужб. Правоохоронці здійснюють ефективне розслідування кіберінцидентів для встановлення всіх причетних осіб і притягнення їх до кримінальної відповідальності. СБУ продовжує роботу з виявлення, фіксації і нейтралізації будь-яких проявів гібридної агресії РФ проти України, а також докладає всі зусилля для їх попередження", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у лютому Національний координаційний центр кібербезпеки України при РНБО зафіксував спроби російських хакерів атакувати систему документообігу державних органівУкраїни. Атака здійснювалася за сценарієм supply chain attack (атака на ланцюг поставок), коли хакери спочатку проинкають в програмне забезпечення, яке використовує об'єкт, а потім заражають його системи.

Такий же спосіб використовувався у 2017 році, коли хакери запустили вірус NotPetya через бухгалтерську програму.