Політична група ТКГ пішла на перерву через запропоновану Росією "експертку" з Донецька

Робоча група Тристоронньої контактної групи по Донбасу з політичних питань сьогодні працювала лише одну годину, після чого модератор від ОБСЄ посол П'єр Морель оголосив перерву за проханням української сторони.

Про це повідомив журналіст Сергій Гармаш, який консультує українську делегацію як представник ОРДЛО від Донецької області.

"Ніякого демаршу, просто Україна у повній відповідності Мінським угодам попросила ОБСЄ видалити з групи запрошену з Донецька Російською стороною "експертку" Майю Пирогову. Ця громадянка в Україні була засуджена за тероризм на 10 років і оголошена в розшук. Такі "учасники" делегітимізують переговори і, власне, позбавляють їх сенсу. Оскільки посол Морель, заявив, що це не в його компетенції, то ми попросили перерву, поки це питання не врегулює ТКГ, в компетенцію якої, за словами представника ОБСЄ, входять подібні проблеми", - пояснив Гармаш.

Він зазначив, що актуальним залишається і участь запрошених "експертів" із Луганська, на що українська сторона також не давала своєї згоди.

"Сподіваюся, що завтра на ТКГ Леонід Макарович (Кравчук, - ред.) підніме і це питання. Тим більше, що посол Морель обґрунтовує їх участь "усталеною практикою", яка усталилася, тому що "півтора місяці Кравчук на ТКГ мовчить". Він навіть висловив надію, що завтра на ТКГ "нарешті, нарешті (!) буде реакція України". Морель не розуміє, які претензії можуть бути до нього, якщо сама Україна недостатньо активно піднімає ці питання на ТКГ... Насправді, Кравчук не мовчить, але, правда, і по столу черевиком не стукає", - додав Гармаш.

Нагадаємо, на засіданні політичної підгрупи ТКГ 19 січня Україна запропонувала напрацювати єдиний "План спільних кроків" щодо Донбасу. Зазначалося, що у ньому повинні бути враховані пропозиції всіх сторін. Після минулого засідання Гармаш заявив, що не виключає свого виходу зі складу делегації в ТКГ, оскільки, за його словами, вже на третьому засіданні присутні "якісь громадські експерти, які представляють незрозуміло кого".

У січні Гармаш такж повідомляв, що ОБСЄ допустила на засідання ТКГ "громадських радників" ОРДЛО. Тоді Гармаш зазначив, що координатор підгрупи від ОБСЄ П’єр Морель "не зміг відповісти на запитання української делегації про те, хто ці люди, присутні на засіданні, сказавши, що на переговорах не прийнято порушувати питання статусу учасників".

2 березня Гармаш заявив, що так звані "громадські радники" ОРДЛО виступили на засіданні ТКГ із своїм "планом дії". А модератор ОБСЄ Морель тиснув, щоб на ТКГрозглядали і їхній план.

Зазначимо, що окупований Донбас із 9 червня 2020 року на засіданнях політичної підгрупи в ТКГ представляють журналісти Денис Казанський та Сергій Гармаш.