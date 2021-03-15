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Окупанти чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі

Втрат серед ЗСУ не було.

Окупанти чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

Протягом поточної доби, 15 березня, було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню на Донбасі з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід", неподалік населеного пункту Верхньоторецьке окупанти відкривали вогонь із забороненого міномета калібру 82 мм, а неподалік селища Гнутове – з ручного протитанкового гранатомета. Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції наших підрозділів із великокаліберних кулеметів.

В районі відповідальності угрупування "Північ", у передмісті населеного пункту Південне, противник здійснив обстріл з автоматичних станкових гранатометів.

Бойових втрат серед українських воїнів немає.

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ.

Нагадаємо, в неділю, 14 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню.

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