Під час обшуків вилучили 5 млн готівкою і 102 печатки.

Фото: gp.gov.ua

Головне управління Державної фіскальної служби у Львівській області викрило конвертаційний центр з оборотом 1,7 млрд грн за період 2019-2020 років.

Про це повідомляється на сайті Офісу генпрокурора та фейсбуці Фіскальної служби.

"Ряд пов'язаних підприємств шляхом проведення імпортних операцій з придбання продовольчих товарів формували податковий кредит, при цьому реалізовуючи їх за готівку без фактичного відображення в податковому та бухгалтерському обліках. У подальшому через підробку фінансово-господарської документації відображалася «безтоварна» реалізація ввезеного товару та безпідставно формувався податковий кредит для «ризикових» суб’єктів господарської діяльності", - вважає слідство.

Податкова міліція провела п'ять обшуків у офісах конвертцентру, знайшовши 5 млн гривень готівкою, 102 печатки юридичних осіб, комп'ютери та чорнову бухгалтерію.

Фото: gp.gov.ua

Фото: gp.gov.ua

Справа розслідується за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу - ухилення від сплати податків.

Нагадаємо, що в 2020 році тимчасова слідча комісія Верховної Ради встановила, що через "скрутки" бюджет України щомісяця втрачав 2,5 млрд гривень.

Керівник Державної податкової служби Олексій Любченко в серпні 2020 року заявив, що на 99% поняття "скрутки" в Україні перестало існувати.