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Львівських школярів з вівторка відправлять на дистанційне навчання

Ситуація з коронавірусом у місті та області погіршується.

Львівських школярів з вівторка відправлять на дистанційне навчання
Фото: pravda.com.ua

З вівторка, 16 березня, учні 5-11 класів у Львові переходять на дистанційне навчання. Відповідне рішення буде запропоновано на розгляд комісії з надзвичайних ситуацій у понеділок.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Він запропонував учителям використати цей день для організації дистанційного навчального процесу.

"Це компроміс, який ми намагаємось знайти у боротьбі з вірусом. Молодші класи залишаться у школі, бо часто батьки не мають з ким залишити дитину. І не варто у такий складний час робити людям ще більше проблем", - написав Садовий у фейсбуці.

Міський голова Львова наголосив, що в області дуже погана динаміка зі зростання кількості позитивних тестів і особливо - госпіталізації. Щодня до лікарень потрапляє значно більше людей, ніж виписується. Хвороба прогресує швидше та агресивніше, ніж це було рік тому.

"Ми всі разом маємо обірвати ланцюг захворювання. І це стосується не лише школярів. Я прошу всіх львів’ян бути відповідальним перед собою і своїми сім’ями. Гучні вечірки, бенкети та свята – це речі, без яких можна обійтись", - зазначив Садовий і закликав львів’ян дотримуватися карантинних заходів.

Раніше повідомляли, що Одеська мерія посилює карантин і переходить на дистанційну роботу.

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