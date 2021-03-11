Одеська мерія посилює карантин і переходить на дистанційну роботу

У зв’язку з погіршенням в Одесі епідеміологічної ситуації та з метою запобігання поширенню COVID-19 міська рада переходить на дистанційний режим роботи.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Згідно з підписаним міським головою розпорядженням з 12 березня у виконавчих органах Одеської міської ради запроваджується дистанційна робота (до особливого розпорядження).

Керівникам виконавчих органів Одеської міської ради рекомендовано затвердити графіки чергування працівників, забезпечити скасування, перенесення або переведення в онлайн-формат усіх заходів, проведення яких заплановано, починаючи з 12 березня.

Департамент з питань звернень громадян Одеської міської ради буде здійснювати прийом через електронну пошту.

Відповідно, на період посилення карантинних заходів особистий прийом громадян керівним складом Одеської міської ради призупинено.

"За спеціальним режимом роботи з 12 березня працюватимуть Департамент надання адміністративних послуг та Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради. Комунальним підприємствам та установам Одеської міської ради рекомендовано, за можливості, запровадити дистанційну роботу з 12 березня 2021 року", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що згідно з поділом на карантинні зони станом на 11 березня Одеська область перебуває у "жовтій" зоні.