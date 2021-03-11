В Україні за добу виявили понад 9 тис. хворих на ковід, 4 250 осіб госпіталізували

В Україні 10 березня провели 47 365 тестувань методом ПЛР і виявили 9 084 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 442 дитини та 348 медпрацівників.
Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Учора госпіталізовано 4 250 осіб з коронавірусом - найбільше з початку пандемії. Одужали 5 330 пацієнтів, 262 людей померли.
Найбільша кількість підтверджених випадків за минулу добу зареєстрована у Києві (853), Вінницькій (659), Львівській (600), Одеській (588) та Чернівецькій (587) областях.
Кількість захворювань у регіонах за добу:
- м. Київ – 853 випадки;
- Вінницька область – 659 випадків;
- Волинська область – 171 випадок;
- Дніпропетровська область – 339 випадків;
- Донецька область – 276 випадків;
- Житомирська область – 384 випадки;
- Закарпатська область – 463 випадки;
- Запорізька область – 249 випадків;
- Івано-Франківська область – 533 випадки;
- Київська область – 510 випадків;
- Кіровоградська область – 68 випадків;
- Луганська область – 67 випадків;
- Львівська область – 600 випадків;
- Миколаївська область – 143 випадки;
- Одеська область – 588 випадків;
- Полтавська область – 358 випадків;
- Рівненська область – 267 випадків;
- Сумська область – 185 випадків;
- Тернопільська область – 355 випадків;
- Харківська область – 558 випадків;
- Херсонська область – 44 випадки;
- Хмельницька область – 507 випадків;
- Черкаська область – 254 випадки;
- Чернівецька область – 587 випадків;
- Чернігівська область – 66 випадків.
Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.
Від початку пандемії в Україні захворіло 1 425 522 особи. Одужало 1 210 246 людей, зафіксовано 27 685 пов’язаних із ковідом летальних випадків.
Нагадаємо, днем раніше в Україні зафіксували 6 377 нових випадків ковіду. Госпіталізовано за добу 1 904 особи. 219 пацієнтів померли. Одужали 5 687 осіб. Найбільше хворих виявили в Києві, а також Одеській, Вінницькій, Чернівецькій і Львівській областях.