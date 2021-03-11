В Україні за добу виявили понад 9 тис. хворих на ковід, 4 250 осіб госпіталізували

В Україні 10 березня провели 47 365 тестувань методом ПЛР і виявили 9 084 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 442 дитини та 348 медпрацівників.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Учора госпіталізовано 4 250 осіб з коронавірусом - найбільше з початку пандемії. Одужали 5 330 пацієнтів, 262 людей померли.

Найбільша кількість підтверджених випадків за минулу добу зареєстрована у Києві (853), Вінницькій (659), Львівській (600), Одеській (588) та Чернівецькій (587) областях.

Кількість захворювань у регіонах за добу:

м. Київ – 853 випадки;

Вінницька область – 659 випадків;

Волинська область – 171 випадок;

Дніпропетровська область – 339 випадків;

Донецька область – 276 випадків;

Житомирська область – 384 випадки;

Закарпатська область – 463 випадки;

Запорізька область – 249 випадків;

Івано-Франківська область – 533 випадки;

Київська область – 510 випадків;

Кіровоградська область – 68 випадків;

Луганська область – 67 випадків;

Львівська область – 600 випадків;

Миколаївська область – 143 випадки;

Одеська область – 588 випадків;

Полтавська область – 358 випадків;

Рівненська область – 267 випадків;

Сумська область – 185 випадків;

Тернопільська область – 355 випадків;

Харківська область – 558 випадків;

Херсонська область – 44 випадки;

Хмельницька область – 507 випадків;

Черкаська область – 254 випадки;

Чернівецька область – 587 випадків;

Чернігівська область – 66 випадків.

Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

Від початку пандемії в Україні захворіло 1 425 522 особи. Одужало 1 210 246 людей, зафіксовано 27 685 пов’язаних із ковідом летальних випадків.

Нагадаємо, днем раніше в Україні зафіксували 6 377 нових випадків ковіду. Госпіталізовано за добу 1 904 особи. 219 пацієнтів померли. Одужали 5 687 осіб. Найбільше хворих виявили в Києві, а також Одеській, Вінницькій, Чернівецькій і Львівській областях.