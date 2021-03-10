В одній із лікарень Чернівців жоден медик не хоче вакцинуватися від коронавірусу, - ОДА

У Чернівецькій міській лікарні №3 жоден медик не виявив бажання вакцинуватися від коронавірусу, а в міській лікарні №4 вакцинувалися лише троє працівників.

Про це повідомила заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак, передає Укрінформ.

"Вакцинація на Буковині набирає обертів. Зокрема, уже від завтра у нас буде 9 мобільних бригад повністю готових працювати. Одночасно з цим, у нас є декілька закладів, у яких в принципі комунікація не проводиться. Досить складно навіть почути аргументи медичних працівників, чому вони проти вакцинації. До прикладу, у нас є міська лікарня №3, де поки що жоден лікар не виявив бажання вакцинуватися. І в нас є міська лікарня №4, де тільки троє працівників вакцинувалися", - повідомила обласна чиновниця.

Водночас вона відзначила, що у тих лікарнях, де медики одними з перших почали вакцинуватися, зростає кількість працівників, які записалися на щеплення. Найближчим часом в області почнуть вакцинувати медиків призовних комісій та працівників медичних навчальних закладів.

Вона висловила сподівання, що подальший процес вакцинації в регіоні спонукає медичних працівників, які відмовляються від щеплення, змінити свою думку.

Станом на 10 березня у Чернівецькій області зафіксували 59 667 випадків інфікування COVID-19. Із них 46 421 пацієнт одужав, 1116 людей померли.

З 1 березня Чернівецька область перебуває у "червоній" зоні карантину.